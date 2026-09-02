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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras etapa 11; tercer triunfo de Matthew Brennan

Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras etapa 11; tercer triunfo de Matthew Brennan

Este miércoles, la undécima jornada de la Vuelta a España 2026 dejó como ganador al británico Matthew Brennan (Visma Lease a Bike). Por su parte, Enric Mas (Movistar Team) no suelta el liderato.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Matthew Brennan (Visma Lease a Bike).
Matthew Brennan (Visma Lease a Bike)
afp.

Este miércoles, la etapa 11 de la Vuelta a España 2026 se llevó a cabo entre Cartagena y Lorca, con un recorrido de 154 kilómetros y un puerto de montaña. El ganador fue el británico Matthew Brennan (Visma Lease a Bike), quien logró su tercer triunfo al esprint en esta edición de la carrera. Enric Mas (Movistar Team) mantuvo el líderato y Harold Tejada (XDS Astana) sigue siendo el mejor colombiano.

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El juez alzó la bandera y los ataques no se hicieron esperar. La fuga se formó con apenas cuatro corredores: David De La Cruz (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Ethan Hayter (Soudal Quick-Step), Domen Novak (UAE Team Emirates - XRG) y Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH).

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La escapada se hizo realidad y logró una ventaja máxima 1:15. De a pocos el lote fue acelerando a toda marcha y le dio cacería a la fuga a 90 km de la meta. Con el grupo compacto, el momento de angustia se generó por cuenta de una calle estrecha y los vientos en el valle de Cartagena. El pelotón se dividió en dos grupos y Ethan Hayter y Larry Warbasse aprovecharon para lanzar un ataque.

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Hayter ganó los puntos en el esprint intermedio ubicado en Totana, pero justo después fue alcanzado por el grupo junto a Warbasse. Luego apareció el único premio de montaña y el colombiano Santiago Buitrago sacó a relucir la camiseta de la montaña y cruzó segundo, superado solamente por Wout van Aert.

Llegó el momento de la definición y de nuevo Van Aert hizo un trabajo perfecto para lanzar a Matthew Brennan, quien no encontró rival en línea de meta.

Matthew Brennan, ciclista británico.
Matthew Brennan, ciclista británico.
afp.

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Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras etapa 11

  • 1. Enric Mas — Movistar Team — 35:59:02
  • 2. Primož Roglič — Red Bull - BORA - hansgrohe — 1:18
  • 3. Felix Gall — Decathlon CMA CGM Team — 1:39
  • 4. Oscar Onley — Netcompany INEOS — 2:20
  • 5. Richard Carapaz — EF Education - EasyPost — 3:26
  • 6. Mattias Skjelmose — Lidl - Trek — 3:55
  • 7. Sepp Kuss — Team Visma | Lease a Bike — 4:09
  • 8. Harold Tejada — XDS Astana Team — 4:39
  • 9. Gregor Mühlberger — Decathlon CMA CGM Team — 7:33
  • 10. Jakob Omrzel — Bahrain - Victorious — 8:05
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