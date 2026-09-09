🔴 Vuelta a España 2026, EN VIVO HOY; siga la etapa 17 con Primoz Roglic y Santiago Buitrago

Los escapados tienen una ventaja de 3:45.
- 07:39 a. m. - A 133 KM DE LA METALa fuga se mantiene
- 06:53 a. m. - A 167 KM DE LA META¡Buena renta!
Paleni y Fernández tiene una ventaja de 3:11.
- 06:51 a. m. - A 173 KM DE LA METASolo sobreviven dos
Fredrik Dversnes fue cazado por el lote; Enzo Paleni y Sinuhé Fernández siguen en punta de carrera.
- 06:48 a. m. - A 184 KM DE LA METAPrimer ataque
Sinuhé Fernández, Fredrik Dversmnes y Enzo Paleni lanzaron su ofensiva.
- 06:47 a. m. - BANDERA ARRIBAInició la etapa 17
Los corredores tomaron la salida en Dos hermanas.
- 06:45 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Así quedó la clasificación general
- 06:45 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Portadores de las camisetas
General: Enric Mas (Movistar Team).
Puntos: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
Montaña: Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
Jóvenes: Oscar Onley (Netcompany INEOS).
- 06:44 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Ganadores de las etapas
Etapa 1: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
Etapa 2: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
Etapa 3: sin ganador.
Etapa 4: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
Etapa 5: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
Etapa 6: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
Etapa 7: Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).
Etapa 8: Bryan Coquard (Cofidis).
Etapa 9: Enric Mas (Movistar Team).
Etapa 10: Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United).
Etapa 11: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
Etapa 12: Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious).
Etapa 13: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
Etapa 14: Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team).
Etapa 15: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
Etapa 16: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
- 06:40 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲
Desde las 8:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y la plataforma de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).
- 06:40 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA📺 ¿Dónde ver por televisión?
La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 8:00 de la mañana (hora de Colombia).
- 06:39 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia
Roberto Heras y Primož Roglič, cada uno tiene cuatro títulos en la ronda ibérica.
- 06:39 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
Harold Tejada (XDS Astana Team).
Juan Felipe Rodríguez (EF Education - EasyPost).
Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma).
Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).
- 06:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El primero en hacerlo fue 'Lucho' Herrera en 1987, derrotando a Reimund Dietzen y Laurent Fignon. Posteriormente, el turno fue para Nairo Quintana, al vencer a Chris Froome y Esteban Chaves, en 2016.
- 06:37 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 17
- 06:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA🏆 Últimos campeones de la carrera
2025: Jonas Vingegaard.
2024: Primoz Roglic.
2023: Sepp Kuss.
2022: Remco Evenepoel.
2021: Primoz Roglic.
2020: Primoz Roglic.
- 06:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 81 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1935.
- 06:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Dos hermanas y termina en Sevilla, ubicados en territorio español.
- 06:32 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 185 kilómetros.
- 06:31 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 6:24 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:24 p.m. (Hora de España).
- 06:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta grande de ciclismo!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 17 de la Vuelta a España 2026, minuto a minuto.
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