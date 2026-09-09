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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta a España 2026, EN VIVO HOY; siga la etapa 17 con Primoz Roglic y Santiago Buitrago
EN VIVO

🔴 Vuelta a España 2026, EN VIVO HOY; siga la etapa 17 con Primoz Roglic y Santiago Buitrago

La decimoseptima jornada de la Vuelta a España 2026 tiene un recorrido de 185 kilómetros totalmente llanos. ¡Será una batalla para los velocistas del pelotón!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 9 de sept, 2026
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Vuelta a España 2026 - Etapa 17.
Vuelta a España 2026 - Etapa 17.
Vuelta a España 2026.
REFRESCAR
  • 07:39 a. m. - A 133 KM DE LA META
    La fuga se mantiene

    Los escapados tienen una ventaja de 3:45.

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  • 06:53 a. m. - A 167 KM DE LA META
    ¡Buena renta!

    Paleni y Fernández tiene una ventaja de 3:11.

  • 06:51 a. m. - A 173 KM DE LA META
    Solo sobreviven dos

    Fredrik Dversnes fue cazado por el lote; Enzo Paleni y Sinuhé Fernández siguen en punta de carrera.

  • 06:48 a. m. - A 184 KM DE LA META
    Primer ataque

    Sinuhé Fernández, Fredrik Dversmnes y Enzo Paleni lanzaron su ofensiva.

  • 06:47 a. m. - BANDERA ARRIBA
    Inició la etapa 17

    Los corredores tomaron la salida en Dos hermanas.

  • 06:45 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Así quedó la clasificación general
    Harold Tejada (XDS Astana Team), cerca del top 10 de la Vuelta a España 2026
    Ciclismo

    Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 16; Harold Tejada quiere el top 10

  • 06:45 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Portadores de las camisetas

    General: Enric Mas (Movistar Team).
    Puntos: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
    Montaña: Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
    Jóvenes: Oscar Onley (Netcompany INEOS).

  • 06:44 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Ganadores de las etapas

    Etapa 1: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    Etapa 2: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
    Etapa 3: sin ganador.
    Etapa 4: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    Etapa 5: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
    Etapa 6: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    Etapa 7: Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).
    Etapa 8: Bryan Coquard (Cofidis).
    Etapa 9: Enric Mas (Movistar Team).
    Etapa 10: Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United).
    Etapa 11: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
    Etapa 12: Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious).
    Etapa 13: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
    Etapa 14: Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team).
    Etapa 15: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).
    Etapa 16: Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).

  • 06:40 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲

    Desde las 8:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y la plataforma de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

  • 06:40 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    📺 ¿Dónde ver por televisión?

    La señal principal y HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 8:00 de la mañana (hora de Colombia).

  • 06:39 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia

    Roberto Heras y Primož Roglič, cada uno tiene cuatro títulos en la ronda ibérica.

  • 06:39 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?

    Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
    Harold Tejada (XDS Astana Team).
    Juan Felipe Rodríguez (EF Education - EasyPost).
    Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma).
    Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).

  • 06:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El primero en hacerlo fue 'Lucho' Herrera en 1987, derrotando a Reimund Dietzen y Laurent Fignon. Posteriormente, el turno fue para Nairo Quintana, al vencer a Chris Froome y Esteban Chaves, en 2016.

  • 06:37 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 17
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 17 de la Vuelta a España 2026.
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 17 de la Vuelta a España 2026.
    Procycling Stats.

  • 06:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🏆 Últimos campeones de la carrera

    2025: Jonas Vingegaard.
    2024: Primoz Roglic.
    2023: Sepp Kuss.
    2022: Remco Evenepoel.
    2021: Primoz Roglic.
    2020: Primoz Roglic.

  • 06:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 81 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1935.

  • 06:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Dos hermanas y termina en Sevilla, ubicados en territorio español.

  • 06:32 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 185 kilómetros.

  • 06:31 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 6:24 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:24 p.m. (Hora de España).

  • 06:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta grande de ciclismo!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 17 de la Vuelta a España 2026, minuto a minuto.

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