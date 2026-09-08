Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 16; Harold Tejada quiere el top 10

Llegó la hora de la verdad en la Vuelta a España 2026. Después de un merecido día de descanso, la acción regresó este martes 8 de septiembre con la etapa 16 y se dio inicio a la semana decisiva. En esta ocasión, el pelotón se enfrentó una jornada con 181 kilómetros de recorrido, entre Cortegana y La Rábida Palos de la Frontera, donde no hubo premios de montaña, por lo que se definió al esprint. Allí, el ganador, al ser el más rápido, fue Matthew Brennan (Visma Lease a Bike).

Al haber sido una fracción para los embaladores, el grupo de favoritos llevó el día en paz y calma. No se presentaron movimientos y, por eso, la clasificación general no sufrió cambios llamativos. Enric Mas (Movistar Team) continúa como líder, con un tiempo total de 56h 02' 29'', seguido de Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), en la segunda posición, a 2' 06'', mientras que Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) completa el podio, de tercero, a 2' 10''.

Así las cosas, la recta final de la edición 81 de la Vuelta a España empezó sin mayores problemas ni noticias relevantes. Eso sí, poco a poco, se irán asomando las emociones, con una contrarreloj individual en la etapa 18 y la alta montaña en las jornadas 19 y 20. Por el momento, la fracción 17 será llana, con un total de 185 kilómetros de recorrido, entre Dos Hermanas y Sevilla, por lo que se espera que, nuevamente, sea una oportunidad para los especialistas en velocidad.

Santiago Buitrago, Enric Mas y Wout van Aert, en medio de la Vuelta a España 2026 Getty Images

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Clasificación general de la Vuelta a España 2026

1. Enric Mas (Movistar Team) - 56h 02' 29''

2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 06''

3. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 10''

4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) - a 4' 24''

5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 5' 44''

6. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - a 6' 14''

7. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 6' 49''

8. Cristián Rodríguez (XDS Astana Team) - a 7' 01''

9. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 7' 19''

10. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - a 8' 55''

11. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 9' 48''

