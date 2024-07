Cody Gakpo vs. Arda Güler, un duelo de líderes jóvenes en Países Bajos vs. Turquía

Cody Gakpo y Arda Güler se han erigido como los jugadores más decisivos de sus selecciones, antes de que Países Bajos se mida a Turquía en cuartos de final de la Eurocopa-2024 el sábado 2:00 p.m. (hora colombiana), en un duelo muy caliente en Berlín.

La 'Oranje' únicamente ha ganado el torneo en 1988, con Ronald Koeman, Ruud Gullit, Frank Rijkaard y Marco van Basten entre otros jugadores destacados de su plantilla.

El equipo actual cuenta con menos estrellas, pero Gakpo, extremo izquierdo del Liverpool, se ha alzado como faro del equipo gracias a sus tres goles en la competición.

"Gakpo es nuestra estrella", declaró el exinternacional Pierre van Hooijdonk a la televisión neerlandesa NOS.

Cody Gakpo tras anotar con Países Bajos KARIM JAAFAR/AFP

A la sombra de Mohamed Salah en Anfield, donde el jugador de 25 años no ha gozado de minutos con regularidad, Gakpo se ha convertido en Alemania en una amenaza constante desde la banda izquierda.

Luego de anotar tres goles en el Mundial-2022, el joven de 25 años, suma ya seis en grandes torneos, y está a uno de igualar a Ruud van Nistelrooy y a Arjen Robben, con 7.

"Es un gran jugador, sólido con el balón y muy importante para nosotros", dijo Koeman después de la victoria por 3-0 contra Rumania, en la que Gakpo marcó y asistió a Donyell Malen.

"Es uno de esos jugadores con cualidades extra y afortunadamente marca la diferencia en momentos como este".

- Regresa Calhanoglu -

En su camino al gol estará el guardameta turco Mert Gunok, cuya sensacional parada en el minuto 90+5 a un remate de Christoph Baumgartner evitó la prórroga en la victoria sobre Austria (2-1).

En ataque, el principal peligro de los turcos es el joven Arda Güler.

Arda Güler en Turquía vs. Georgia, por la Eurocopa 2024. OZAN KOSE/AFP

Después de meses apartado del césped por lesiones y la dificultad de abrirse un hueco en el Real Madrid, Güler gozó de oportunidades en las últimas semanas de la temporada.

Luego de que el club blanco asegurase el título de Liga, Carlo Ancelotti comenzó a dejar florecer a Guler, que ha llegado a Alemania listo para liderar a Turquía.

El jugador de 19 años anotó un golazo contra Georgia en su entrada en liza en la competición, y estuvo en el origen de los dos goles de su equipo a balón parado contra Austria.

Esta es la cuarta ocasión que Turquía ha alcanzado los cuartos de final de un gran torneo, y la primera desde 2008. Además, para el partido del sábado pueden contar con el regreso del capitán Hakan Calhanoglu y del defensa Samet Akaydin, suspendidos en octavos.

- Sanción para Demiral

Sin embargo, Turquía no podrá contar con su héroe de octavos de final, el central Merih Demiral, sancionado por la UEFAcon dos partidos por "no respeto de los principios generales de conducta, por violación de reglas fundamentales de buena conducta, por haber utilizado un evento deportivo para manifestación de carácter no deportivo y por haber arrojado descrédito al fútbol", luego de celebrar uno de sus goles contra Austria con un signo en sus manos vinculado a los 'Lobos Grises', grupo de extrema derecha turca.

Austria vs. Turquía. ANGELOS TZORTZINIS/AFP

La suspensión de Demiral es un golpe importante para los hombres de Vincenzo Montella, que no pueden contar ni con Orkun Kokcu ni con Ismail Yuksek por acumulación de tarjetas. Koeman por su parte cuenta con todos sus hombres disponibles para el duelo.

Las gradas del Olympiastadion de Berlín estarán inundadas de aficionados turcos, si bien la marea 'Oranje' se ha hecho notar en cada ciudad por la que ha pasado. Con casi tres millones de turcos arraigados en Alemania, "será un partido como visitante", opinó el defensor neerlandés Daley Blind el jueves.

Si Países Bajos supera el duro test de Turquía, los aficionados de la 'Oranje' tendrán vía libre para soñar con un posible segundo título, antes de medirse a Suiza o Inglatera en las semifinales, en el que ha sido considerado como lado "fácil" del sorteo.