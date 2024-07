'Dibu' Martínez hizo su 'show' y se llevó todos los elogios tras Argentina vs. Ecuador

Lionel Messi erró el primer penalti en un partido discreto del '10' frente a Ecuador, pero el 'Dibu' Martínez le dijo "¡tranquilo capitán!". Y como en la final del Mundial de Catar-2022 ante Francia, el golero Emiliano Martínez volvió a ponerse la capa de superhéroe para llevar a Argentina a las semifinales de la Copa América 2024.

Después de un tenso 1-1 en los 90 minutos en el NRG Stadium en Houston, el arquero del Aston Villa asumió el papel protagónico en medio de un clima de nerviosismo, y más cuando el capitán argentino estrelló su remate en el horizontal, la primera ejecución del seleccionado de Lionel Scaloni.

El show del 'Dibu' inició con el primer cobro de Ecuador, a cargo de Ángel Mena. Pelota a media altura al palo izquierdo y allá llegó el meta con todos sus 1,89 metros para contener con ambas manos el remate del volante del León de México.

Emiliano 'Dibu' Martínez con Argentina en la Copa América Foto: AFP

Luego sería el turno de Alan Minda. El delantero del Brujas belga eligió el vertical derecho, también a media altura, pero Martínez le aguó la celebración con una sensacional atajada a mano cambiada en un perfecto vuelo para repeler el disparo.

El estadio vibró con la parada de Martínez, pero terminó de estallar cuando el meta tiró un bailecito prohibido para celebrar, así como lo hizo ante los Bleus en la final de Catar-2022, una marca registrada de su personalidad en el arco.

"Le dije a los chicos antes de los penales que no estaba listo para irme a casa. Éste grupo se merece seguir hasta la final", dijo el ganador del premio The Best de la FIFA como mejor guardameta del mundo en 2023 a la televisión oficial del partido de los cuartos de final.

- Confianza ciega -

El seleccionador Lionel Scaloni aplaudió la actuación del 'Dibu' y sostuvo que "en los penales sentimos confianza hacia nuestro arquero".

"Lo de Emiliano (Martínez) es... ya no hay palabras. No soy entrenador de arqueros, pero no solo las roza o las saca las pelotas en los penales, sino que las ataja. Se siente el ruido cuando las ataja. Es impresionante", valoró Scaloni.

Messi aseguró que a Martínez le gustan las definiciones por penales porque "se hace grande" y es una "ventaja" para la Albiceleste.

"Sabía que siempre está en estos momentos, le gustan, se hace grande. Y aparte es grande cuando está abajo del arco, es complicado, es rápido. Antes del partido jodía con la posibilidad de que si había penales estemos tranquilos que iba a atajar. Es una suerte, cuando llegamos a esta instancia tenemos un poquito de ventaja", dijo el capitán argentino.

Lionel Messi se lamenta con Argentina Foto: AFP

"El 'Dibu' es un animal. La verdad que lo que está haciendo es una locura. Se lo merece. Ama ponerse estos colores. Nos da mucha seguridad y tranquilidad. Nosotros intentamos hacer lo mismo para con él, pero en estas instancias tan importantes siempre está, siempre está", valoró Rodrigo De Paul.