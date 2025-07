A Richard Ríos ya lo 'acosan' en Portugal por ser de los jugadores más caros del Benfica

Desde que se concretó el acuerdo entre Palmeiras y Benfica por los servicios deportivos de Richard Ríos, en Portugal le sigan cada paso al volante colombiano. En las últimas novedades que se reportan del ahora ex 'verdao' es que hizo sus maletas y se espera que aterrice en las próximas horas en Lisboa. Lo cierto es que desde tierras lusitanas ya le pusieron presión, y el por qué, es que debe retribuir en la cancha todo lo que pagaron por él.

El de Vegachí debe arribar a la capital de Portugal este martes 22 de julio en la mañana y posteriormente tiene previsto realizar las respectivas pruebas médicas, y cuando todo salga 'OK', estampar su firma al contrato que lo unirá a las 'águilas' por los próximos cinco años. El itinerario marca que podría conocer la que será su nueva casa, el Estadio da Luz, y si todo marcha bien, el miércoles haría su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros y su entrenador, Bruno Lage. No hay tiempo de espera.

Richard Ríos con el Palmeiras de Brasil - Foto: Palmeiras Oficial

¿Por qué le ponen presión a Richard Ríos en Portugal?

A raíz del buen fútbol mostrado con Palmeiras en el último tiempo - especialmente en el Mundial de Clubes - y también con la Selección Colombia, en los diarios deportivos en Portugal afirman que Ríos Montoya tiene la responsabilidad de justificar la inversión que hicieron por él; no puede fallar, le esperan grandes desafíos.

"Richard Ríos llega a Lisboa con la responsabilidad de justificar la mayor inversión de la historia en el fichaje de un futbolista, superando a Kokçu, el centrocampista internacional turco que motivó el pago de 25 millones de euros al Feyenoord , y sabiendo que el listón estará más alto que nunca", se leyó en 'A Bola'.

Y la presión es grande para el volante, de 25 años, porque la temporada anterior para el Benfica no fue la esperada, por lo que Richard es la gran apuesta para lograr los objetivos venideros, que incluye la Supercopa de Portugal frente al Sporting de Lisboa (31 de julio) y la tercera ronda previa para la clasificación a la Champions League, serie en donde medirán fuerzas con el Niza francés.

"Porque la inversión es enorme y no puede fallar, porque la temporada pasada fue muy mal para los rojos. Benfica no puede fallar en términos deportivos ni de mercado. Dadas las circunstancias, y a diferencia de lo que ocurre con muchos fichajes de verano, no hay tiempo para regresar a su país y organizar su vida. Llegar, ver y jugar; probablemente así será", terminó por leerse en 'A Bola'.