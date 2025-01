A Íñigo Pérez lo ‘acabaron’ en España por tema James Rodríguez; “le molestan las estrellas”

James Rodríguez , a falta de la confirmación del Rayo Vallecano , ya consiguió rescindir su contrato con el club español, y aunque llegó con el rótulo de ser un fichaje importante para el club, no alcanzó ni los seis meses en el conjunto europeo, al que llegó siendo el mejor jugador de la Copa América 2024.

La inminente salida del mediocampista colombiano ha generado reacciones de todo tipo en el Viejo Continente, y aunque muchos hinchas del cuadro franjirrojo ven con buenos ojos su salida, desde la prensa se lamentan por el trato que recibió el ‘10’.

El encargado de hacer una dura crítica a Íñigo Pérez fue el reconocido periodista Josep Pedrerol, quien dirige el importante programa de ‘El Chiringuito’, en España, quien no tuvo piedad al analizar lo que vivió James Rodríguez en los recientes meses.

“Me parece que era una operación de Martín Presa, brillante, el Rayo Vallecano, un equipo de barrio en Madrid, popular, humilde, ficha al mejor jugador de la Copa América y pone a Vallecas en el mapa, en todo el mundo. Llega un entrenador y dice que no le encaja porque no lo ha pedido, es fichaje del presidente”, comenzó diciendo el comunicador.

Críticas a Íñigo Pérez por salida de James Rodríguez

Pero luego de eso, Pedrerol no se guardó nada y señaló al técnico del Rayo Vallecano como el principal problema de que el colombiano no tuviera protagonismo o no le buscara un lugar en el equipo.

“Yo no sé si el entrenador es bueno o malo, de pronto es buenísimo y hará historia en el fútbol, pero no sé si el mejor jugador de la Copa América no tenga espacio en el Rayo, no sé si corra como corran los otros, físicamente no está al nivel, pero como empresa tener a un jugador así es un plus y un valor añadido”, comentó.

Por la misma línea, el periodista de ‘El Chiringuito’ criticó a Íñigo Pérez mencionando que en su concepto “acá están los caprichos del entrenador y luego lo que es el club y creo que el técnico aquí ha sido egoísta, diciendo aquí mando yo y como no te he pedido, no me importa que seas James Rodríguez, aquí mando yo. Eso no me ha gustado nunca de un entrenador, será muy bueno, pero acá queda claro que es un técnico que las estrellas le molestan, tiene limitaciones. Puede trabajar en el Rayo, Leganés, pero nunca llegará al Barcelona, al Real Madrid, porque allí se manejan estrellas”.

Para cerrar su intervención, el periodista lamentó que el regreso de James Rodríguez a España y al fútbol europeo fuera tan corto, por lo ocurrido en las huestes del club de Vallecas.

“Me da pena, le deseo lo mejor al Rayo Vallecano y Presa estará triste porque tiene al director deportivo y al entrenador en contra. Que les vaya bien pero me da pena esta situación. Es una falta de respeto”, concluyó Josep Pedrerol.

