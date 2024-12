A James Rodríguez le tiran de todo lado en Rayo Vallecano, minimizan su presencia

Rayo Vallecano volvió a jugar este miércoles, contra el Villarreal, y nuevamente la ausencia de James Rodríguez fue algo que causó noticia más allá del resultado de dicho compromiso, con las dudas aún de qué es lo que está pasando con el ‘10’ en el equipo español.

En el popular programa de ‘El Chiringuito’, uno de los más vistos en el continente europeo, dedicaron un espacio el martes para referirse al mediocampista de nuestro país y lo que está “perdiendo” el club de Vallecas dejándolo a un lado y no teniéndolo en cuenta.

“Lo que está perdiendo el Rayo Vallecano en imagen en el mundo. James Rodríguez colocaba a Vallecas en el mapa", dijo el reconocido periodista Josep Pedrerol sobre la situación del futbolista colombiano, mostrándose claramente enojado e indignado por lo que está pasando.

Por supuesto, por la trascendencia del citado programa hubo reacciones desde Vallecas y el principal medio partidario del equipo de la franja roja decidió responder, minimizando el problema que tiene que ver con el ‘10’ y su 'borrada' en las recientes convocatorias de su actual equipo, a pesar de estar en plenitud de condiciones tal y como mencionan desde el cuerpo técnico, la dirigencia y el propio jugador.

En Rayo Vallecano tienen problemas más importantes que James Rodríguez

El medio ‘Unión Rayo’, uno de los más importantes en cuanto a cubrimiento periodístico del equipo de Vallecas, decidió responderle tajantemente a Pedrerol.

“La imagen de la empresa pierde por no haber venta online de entradas, el estado de la Ciudad Deportiva y el campo de Vallecas, el abandono del Rayo femenino y la cantera… No por James Rodríguez”, citaron en la publicación de El Chiringuito en el que hablaron del colombiano.

De esa manera, los hinchas del Rayo Vallecano siguen mostrando su inconformismo y ponen por delante el bienestar del equipo, antes que la figura del cucuteño, quien a pesar de su rimbombante fichaje, tras ser el mejor jugador de la Copa América 2024, no ha podido convencer al técnico Íñigo Pérez.

¿Qué dicen en Rayo Vallecano sobre James Rodríguez?

Tras sus ausencias reiteradas y por su figura de talla internacional, no ha pasado desapercibido en el mundo del fútbol lo que está pasando con el '10' colombiano, quien no cuenta con el respaldo del entrenador Íñigo Pérez.

Tras su sorpresiva no convocatoria contra Real Madrid, el propio director técnico decidió manejar con hermetismo la actualidad de James Rodríguez diciendo que no podía contar qué estaba pasando. De su lado, el presidente del Rayo Vallecano, Martín Presa, siguió por la misma línea y decidió señalar lo mismo que el DT, que no se podía decir nada.

Para completar, en las recientes horas el futbolista colombiano atendió a algunos hinchas, se tomó fotos y firmó autógrafos y allí le preguntaron si la estaba pasando mal y qué pasaría con él, pero también decidió no dar más detalles de su actualidad en España.