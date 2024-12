Dura defensa a James Rodríguez en TV de España: “El DT lo ningunea; lo tira por el suelo”

James Rodríguez no tiene acción en el Rayo Vallecano, pese a no estar lesionado y a entrenar con normalidad, como se dice en el propio club. Sin embargo, motivos que no han sido ventilados por el director técnico, que se declara impedido para hablar del tema, hacen que el cucuteño no sea tenido en cuenta.

De hecho, Raúl Martín Presa, presidente de la institución, dijo saber lo que sucede , pero también aclaró que no puede ni debe comunicarlo de manera pública.

Este panorama ha hecho que se especule con que en la escuadra de la franja cruzada le estarían cobrando al ‘cafetero’ por recientes declaraciones en las que dio a entender que sus condiciones están por encima que las del resto de integrantes del Rayo y que no necesita sacrificarse en presión y marca, como se lo habría pedido el entrenador.

Publicidad

De hecho, el propio jugador guardó silencio cuando reporteros le preguntaron a la salida de una práctica sobre si la estaba pasando mal, lo que hace suponer que hay algo de fondo que no se quiere filtrar para que la prensa y los aficionados entiendan lo que ocurre.

Entre tanto, surgen voces de rechazo hacia Íñigo Pérez, estratega del plantel, por no alinear a Rodríguez, cuyo cambio de equipo se podría dar en el mercado de pases de enero de 2025.

Publicidad

James Rodríguez, defendido por Josep Pedrerol, de ‘El Chiringuito’

El presentador se despachó explicando que se está atentando contra los intereses del Rayo con la forma en la que James está siendo relegado.

“Está el entrenador por un lado y la empresa, por el otro. ¡Lo que está perdiendo el Rayo Vallecano en imagen en el mundo! Tienes al mejor jugador de la Copa América, fue noticia en todo el mundo: ‘Rayo Vallecano ficha a James’. Y el director técnico dice: “Aquí mando yo y no lo pongo”. Está en su derecho, si cree que el Rayo juega mejor sin él. Lo puso en la Copa del Rey, pero lo ningunea, claramente”, apuntó a modo de introducción.

Y lanzó su arremetida: “Entonces, ganarás muchos, puntos, pero la imagen de la empresa, del club, pierde. El valor del Rayo con James es brutal y el entrenador lo está tirando por los suelos”.

Publicidad

En ese sentido, finalizó asegurando que se hizo todo mal con el colombiano: “El tiempo dirá quién gana. Pero James colocaba a Vallecas en el mundo, en el mapa”.

Acá, las palabras del periodista: