James Rodríguez desató la furia en redes sociales por nueva decisión del Rayo Vallecano

El colombiano James Rodríguez volvió a recibir una mala noticia este miércoles 18 de diciembre luego de no ser convocado por el DT Íñigo Pérez en el Rayo Vallecano. En el equipo siguen sin contar porque no es tenido en cuenta desde la jornada pasada cuando tampoco apareció en el lista frente al Real Madrid. Sin embargo, parece que la paciencia de los internautas se agotó y llenaron de críticas la publicación de los 'obreros' con el once titular ante Villarreal.

Los aficionados y seguidores del Rayo no se quedaron callados y siguen preguntándose que pasa con el '10', sobre todo al tratarse de un jugador con un salario alto, pero que poco juega. Acá repasamos algunos comentarios:

"De verdad se pueden dar el lujo de prescindir de James?"

"Van a segunda, equipo mediocre. Bien lo ha dicho Vini. JAMES tiene más historia que este equipo de 5ta".

Van a segunda, equipo mediocre. Bien lo ha dicho Vini.

"Los fans de éste equipito celebran q no está James, que pequeños hay que ser para celebrar empates y la salida de un jugador como james q seguramente nunca tendrán"

"Equipo pequeño, equipo de porquería no sé cómo falcao duró tanto tiempo entre estos troncos".

"Está bien que no les guste James Rodríguez y que su fútbol no sea el que quiere el técnico o el equipo. Mi pregunta es por qué el Rayo desperdicia tanto dinero en él. Su salario es de 3 millones por temporada más lo que pagaron de entrada. Se pueden dar ese lujo? Por qué?"