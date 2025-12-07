A Jordan Barrera lo dejaron con las ganas: le anularon un golazo en Botafogo vs. Fortaleza

Este domingo, la última fecha del Brasileirao tuvo una vibrante definición por el descenso. Botafogo superó 4-2 y condenó a Fortaleza a la B. El colombiano Jordan Barrera anotó un golazo para el conjunto de Rio de Janeiro, pero no sumó en el marcador y fue anulado.

A los 51 minutos, Botafogo armó un contrataque letal que culminó con una gran enganche y definición de Barrera, sin embargo, el árbitro lo anuló porque en el inicio de la jugada Fernando Marcal cometió una falta dentro del área y se sancionó penalti favor de Fortaleza. Adam Bareiro no perdonó y puso el 2-2 en ese momento.

Al final, Marcal y Mateo Ponte anotaron y sellaron el triunfo de Botafogo.

Vea el gol anulado a Jordan Barrera en Botafogo vs. Fortaleza



This was the INSANE goal from Jordan Barrera that unfortunately was disallowed today. pic.twitter.com/WmL6Y4DNJX — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ThreadsFutbol) December 7, 2025