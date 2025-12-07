Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Jordan Barrera lo dejaron con las ganas: le anularon un golazo en Botafogo vs. Fortaleza

A Jordan Barrera lo dejaron con las ganas: le anularon un golazo en Botafogo vs. Fortaleza

Botafogo ganó 4-2 y envió a Fortaleza al descenso, con gran participación del colombiano Jordan Barrera que marcó un gran gol, pero no fue convalidado. ¡Vea el video!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de dic, 2025
Jordan Barrera, nuevo jugador de Botafogo
@botafogo/Instagram

