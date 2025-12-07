Primeras imágenes del atentado que sufrió el deportista olímpico Jossimar Calvo

El sábado en la noche, en Cúcuta, capital del Norte de Santander, se vivieron momentos de angustia por una explosión en la vía pública en una zona conocida como el anillo vial. En el hecho resultó un vehículo con fuertes daños, en el que se transportaban Jossimar Calvo, gimnasta colombiano, y su esposa, quienes también fueron trasladados a un centro médico por la gravedad de las heridas.

Versiones apuntan a que la bomba fue colocada por la guerrila del ELN. Según el portal 'Blu Radio', Jairo Cadena, presidente de la Liga de Gimnasia de Norte de Santander, también reforzó ese mismo relato sobre quién cometió este hecho. “Quiero hacer un llamado a los actores del conflicto, a los grupos armados, que por favor respeten la vida de los nortesantandereanos, no tenemos nada que ver en este conflicto”, declaró.

#Atención El gimnasta olímpico Jossimar Calvo Moreno y su pareja sufrieron lesiones leves por el atentado de la noche del sábado contra una torre de energía en el anillo vial de Cúcuta. El vehículo del deportista quedó totalmente destrozado, confirmó Jairo Cadena, presidente de… pic.twitter.com/7wGiAwqtyD — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 7, 2025

¿Quién es Jossimar Calvo?

Nació en Cúcuta el 22 de julio de 1994, es uno de los gimnastas más importantes en la historia de Colombia, con una trayectoria marcada por títulos continentales y actuaciones destacadas en campeonatos mundiales. Comenzó en la gimnasia a los cinco años, impulsado por una profesora que convenció a su madre de inscribirlo, pese a que él prefería el fútbol. Su rumbo cambió cuando obtuvo medallas de bronce en un torneo nacional en Medellín y descubrió que podía dedicarse profesionalmente al deporte.

Ha ganado medallas de oro en eventos internacionales como los Juegos Panamericanos de 2011 en Guadalajara, el Mundial de Gimnasia de Bélgica, competencias en Eslovenia, la Challenger Cup de Croacia 2013, los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, los Juegos Suramericanos 2014, la Copa Mundo de Incheon 2014 y los Juegos Panamericanos Toronto 2015. También participó en la American Cup 2015 en Estados Unidos, donde enfrentó a los mejores gimnastas del planeta.



A nivel nacional compitió en los Juegos Deportivos Nacionales 2012, logrando siete preseas de oro. En 2016 obtuvo oro en la Copa Mundo de Eslovenia y aseguró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde se convirtió en el segundo gimnasta colombiano en llegar a unas justas olímpicas.