Marino Hinestroza estaría a un paso de jugar en una de las mejores ligas del mundo

La jornada de este domingo 7 de diciembre comenzó con una noticia que rápidamente llamó la atención del entorno del fútbol colombiano: Marino Hinestroza estaría en el radar de uno de los clubes más tradicionales de Europa.

El joven extremo, figura de Atlético Nacional en la Liga BetPlay y convocado por Néstor Lorenzo para los recientes compromisos de Eliminatorias con la Selección Colombia, vive el mejor momento de su carrera y empieza a posicionar su nombre en el panorama internacional.

Con apenas 23 años, Hinestroza ha logrado consolidarse como uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol colombiano. Su potencia, cambio de ritmo y capacidad para marcar diferencias en el uno contra uno lo han convertido en pieza clave del equipo verdolaga y, ahora, en objetivo de clubes extranjeros que analizan su evolución.

Aunque a mitad de 2025 su nombre estuvo vinculado al fútbol brasileño, donde varios equipos preguntaron por él, la realidad actual parece llevarlo por un camino aún más ambicioso.



¿Marino Hinestroza a la Premier League?

Marino Hinestroza, quien no fue convocado para el partido contra Unión Magdalena X @nacionaloficial

Según información revelada en las últimas horas por ‘Palace Report’, el Crystal Palace sigue de cerca al extremo caleño. El medio inglés aseguró que uno de los nuevos responsables del área de scouting, Matt Hobbs, viajó a Colombia para observar de cerca a Hinestroza, quien cumple con el perfil de jugador joven, potente y con proyección internacional que busca el club londinense.

“El nuevo buscador de talentos del Crystal Palace, Matt Hobbs, ha estado en Colombia para ver si pueden encontrar a otro Daniel Muñoz. El extremo Marino Hinestroza está en la mira. Juega en el Atlético Nacional y recientemente debutó como internacional con su selección”, publicó Palace Report.

🚨 🇨🇴 Crystal Palace’s new top talent spotter Matt Hobbs has been to Colombia to see if they can find another Daniel Munoz.



Winger Marino Hinestroza is one on the radar. He plays for Atletico National and was recently given his first full cap by his country.@reluctantnicko pic.twitter.com/jW7cGdVO4C — Palace Report (@PalaceReport) December 7, 2025

Hinestroza tiene contrato vigente con Atlético Nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, y su valor de mercado, según cifras de Transfermarkt, está tasado en 4,8 millones de euros.

De concretarse la operación, el colombiano no solo daría el salto a la Premier League, sino que también tendría la oportunidad de competir en la UEFA Conference League, además de compartir equipo con otros referentes cafeteros como Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores fundamentales en el esquema de los ‘glaziers’.



Números de Marino Hinestroza

En lo corrido del 2025, el exjugador del Columbus Crew ha disputado 53 partidos en todas las competiciones, sumando siete goles y 11 asistencias, con un total de 4.130 minutos en el terreno de juego. Un rendimiento que explica por qué su nombre ya empieza a sonar en la élite del fútbol mundial.