Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Real Madrid perdió 0-2 con Celta de Vigo y dio ventaja ante el Barcelona en la Liga de España

Real Madrid perdió 0-2 con Celta de Vigo y dio ventaja ante el Barcelona en la Liga de España

Con doblete de Williot Swedberg, Celta de Vigo sorprendió en el Santiago Bernabéu y le arrebató los tres puntos a un Real Madrid que sufrió la expulsión de Fran García.

Por: EFE
Actualizado: 7 de dic, 2025
Comparta en:
Real Madrid vs. Celta de Vigo.
Real Madrid vs. Celta de Vigo.
AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad