Duván Vergara jugará la final de la Liga de Argentina; Racing venció 1-0 a Boca Juniors

Racing Club dio el golpe este domingo en La Bombonera y se clasificó a la final del torneo Clausura del fútbol argentino al vencer por 0-1 al favorito Boca Juniors.

Con gol de Adrián ‘Maravilla’ Martínez en el minuto 75, la Academia consiguió una impactante victoria como visitante y disputará el título el próximo sábado con el vencedor de la otra semifinal, que disputarán el lunes Gimnasia y Estudiantes en el clásico de La Plata.

De esta manera, el equipo dirigido por Gustavo Costas, luego de una temporada que incluye el título en la Recopa Sudamericana y las semifinales de la Copa Libertadores, buscará cerrar con un nuevo trofeo para sus vitrinas.

Luego de terminar tercero en su zona, Racing eliminó a River Plate en octavos de final y a Tigre en cuartos, ambos de local antes de este triunfo en La Bombonera como preludio a la final.



Boca, en tanto, cierra su temporada sin títulos en un año sin competencia internacional, ya que en febrero quedó eliminado en la segunda etapa del repechaje de la Libertadores ante Alianza Lima.

Esta derrota de Boca condena a River a disputar la Copa Sudamericana, pues dependía de un título del ‘Xeneize’ para aspirar a la vacante de la repesca de la Copa Libertadores por su ubicación tabla general de la liga argentina.

Este lunes en el Estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata se definirá el otro finalista en un duelo de los dos equipos de la ciudad: Gimnasia y Estudiantes, mientras que el partido por el título se disputará en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

El campeón de este torneo se medirá el próximo 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás ante Platense, ganador del Apertura, para coronar al vencedor del Trofeo de Campeones.