Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Duván Vergara jugará la final de la Liga de Argentina; Racing venció 1-0 a Boca Juniors

Duván Vergara jugará la final de la Liga de Argentina; Racing venció 1-0 a Boca Juniors

Este domingo, en La Bombonera, Racing se impuso sobre Boca Juniors y se clasificó a la final del Torneo Clausura 2025. El colombiano Duván Vergara jugó 85 minutos.

Por: EFE
Actualizado: 7 de dic, 2025
Comparta en:
Duván Vergara en Boca Juniors vs. Racing.
Duván Vergara en Boca Juniors vs. Racing.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad