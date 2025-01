A Luis Díaz no solo lo quiso River Plate: otro club argentino lo buscó y no pudo ficharlo

A sus 28 años, Luis Díaz se ganó un lugar en Liverpool y se convirtió en pieza clave de la Selección Colombia . Y es que su talento es innegable, siendo clave para que su carrera despegara rápido. Lo que inició en el Barranquilla Fútbol Club, continuó en Junior para después dar el salto a Europa, fichando con Porto. Allí, brilló y llamó la atención de los 'reds', que lo contrataron en enero del 2022.

Sin embargo, cuando estaba en el conjunto 'tiburón', no le faltaron pretendientes. De hecho, un grande de Sudamérica como River Plate mostró interés por el delantero y así lo contó el 'streamer', Davoo Xeneize, en charla con su amigo, el periodista Gastón Edul. Y es que el joven de 22 años tuvo la oportunidad de compartir con 'Lucho', en un asado organizado por Alexis Mac Allister.

"Luis Díaz me cayó rebien; la verdad que es un tipazo. Hablamos del Boca Juniors contra Junior de 2018, que se jugó en la Copa Libertadores. Él jugó en La Bombonera, en ese entonces, que quedó 1-0 a favor del 'Xeneize', con gol de Cristian Pavón. De hecho, me dijo que le impresionó mucho el estadio, estar en la cancha", contó de entrada, antes de dar paso al interés del club 'millonario'.

"Me dijo que estuvo muy cerca de jugar en River, que, incluso, lo llamó Marcelo Gallardo, pero, al final, ellos dijeron que estaban pidiendo mucha plata por él y no lo pagaron. Hablamos bastante; se fue al Porto, llegó a Liverpool; es un crack, de verdad. Ahora, me quedé impresionado por cómo lo vio Gallardo. Me dijo que Marcelo lo había llamado en 2019", añadió respecto a esa historia.

Luis Díaz, delantero colombiano de Liverpool, estuvo cerca de fichar con River Plate, cuando jugada en Junior de Barranquilla Getty Images

"Después 'Lucho' termina en Liverpool, o sea, impresionante, pero no pusieron la plata y se cayó todo", sentenció Davoo Xeneize, a lo que Gastón Edul reaccionó con un "increíble". Pero eso no fue todo y el comunicado argentino reveló que no solo 'la banda cruzada' se ilusionó con Luis Díaz, ya que "también estuvo cerca de llegar a Independiente, pero Porto se les adelantó con la oferta".

El 'streamer' compartió con Alexis Mac Allister, anfitrión de un asado que realizó en su casa en Inglaterra, y Darwin Núñez, Luis Díaz y Federico Chiesa, invitados. De igual manera, estuvieron varios familiares de los jugadores y del mediocampista argentino. "Fue una sorpresa. Creía que era solo con los padres o amigos de Alexis, no que irían todos ellos, aunque sabía lo de Darwin", sentenció.