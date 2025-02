A Miguel Borja no le perdonan el penal fallado con River Plate: "Nos condicionó"

Poco después de haber vencido por 1-0 a Lanús, Marcelo Gallardo habló en rueda de prensa sobre la actuación de River Plate en campo, pero especialmente la de Miguel Ángel Borja, quien dividió opiniones con su anotación y penal errado.

Y justamente, referente a lo que fue su falo desde los once pasos, el estratega argentino habló del colombiano: "Si bien el gol de Borja nos dio tranquilidad, el penal errado nos terminó condicionando el final del partido”.

Sumado a eso, Gallardo también resaltó, es importante darle rodaje a toda la plantilla, para que sume minutos y tome confianza: “A veces está bueno rotar, hay veces en las que es necesario".

Marcelo Gallardo y Borja durante partido de River Plate. Getty Images

"Hoy (domingo), Miguel entró desde el banco, ingresó muy bien y se reencontró con el gol en menos minutos. Yo no le he cambiado la manera de jugar a Borja. El equipo intenta tener una funcionalidad donde a él no le pedimos cosas que no puede hacer, no depende de eso. Después está la confianza de los futbolistas en manifestarla a la hora de jugar, después hay altibajos en la carrera: a veces es bueno salir para darse cuenta de eso", sentenció el estratega ‘millonario’, en rueda de prensa.

Publicidad

Es importante que, con esta anotación, el ‘colibrí’ quedó muy cerca de convertirse en el máximo goleador colombiano en toda la historia de River Plate. Y es que, con sus 55 anotaciones, ya igualó a Rafael Santos Borré. No obstante, hay todavía alguien más, quien se apodera del podio con importante estadística.

Se trata de Juan Pablo Ángel, quien, con 62 tantos marcados, es, de momento, el colombiano con mayor cantidad de goles en el cuadro ‘millonario’. De todas maneras, si Borja mantiene su cuota goleadora, solo será cuestión de tiempo para que logre convertirse en el máximo artillero ‘cafetero’.

Publicidad

Miguel Borja, la clave de gol y triunfo en River Plate

River Plate derrotó por 1-0 a Lanús con gol de Miguel Borja, en uno de los cuatro encuentros disputados este domingo por la sexta jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino.

El delantero colombiano ingresó en el complemento y además de marcar el único tanto del encuentro desvió un penalti por encima del arco a falta de cinco minutos para el final.

Miguel Borja cobrando pena máxima contra Lanús, por la Liga de Argentina. Foto: AFP.

Con esta victoria, River quedó tercero de la Zona B con 12 unidades al igual que Independiente y dos detrás del líder Rosario Central, que este domingo logró un valioso triunfo por 1-2 de visitante ante Newell’s Old Boys en una nueva edición del clásico rosarino.

Publicidad

La sexta fecha del Torneo Apertura argentino se completará con cinco duelos y tres principales: Platense-Independiente, Instituto-San Lorenzo y Vélez Sarsfield-Godoy Cruz.