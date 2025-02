"Sergio Ramos no será la solución a todos nuestros problemas en Monterrey"

El argentino Martín Demichelis, entrenador del Monterrey mexicano, aseguró este domingo que cuando el defensa español Sergio Ramos debute con el equipo no resolverá los problemas, pero sí ayudará mucho.

"Un jugador de esa jerarquía, del aura que tiene Sergio Ramos te eleva en todos los sentidos, en el nivel de concentración, de competitividad y la manera de entrenarse de los chicos. No va a ser la solución a todos los problemas, pero sí nos va a mejorar", señaló el estratega en una rueda de prensa.

Ramos se entrena para retomar el ritmo de juego y se espera que aparezca en la alineación a fines de este mes o inicios de marzo.

Los Rayados derrotaron este domingo por 2-4 al Querétaro con anotaciones de Jesús M. Corona, Ricardo Chávez, el argentino Germán Berterame y el español Oliver Torres, lo cual puso al equipo en el décimo lugar de la clasificación del torneo Clausura, lejos de lo esperado para uno de los clubess de plantilla más poderosa.

"Necesitábamos de un triunfo para consolidar lo que hacíamos bien y no finalizábamos. En muchos de los partidos en los que no sumamos o sumamos de uno, nos sentimos cómodos, pero no los podíamos cerrar a favor; hoy en los dos primeros 'corners' nos pusimos 2-0", destacó.

De la mano de Demichelis el Monterrey ha tenido altibajos en la defensa que espera paliar cuando Ramos se incorpore a la alineación.

El cuadro regio, finalista del pasado torneo Apertura, muestra la cuarta defensa más endeble con 12 goles recibidos en siete partidos.

El equipo reaparecerá el próximo sábado, cuando recibirá al San Luis, penúltimo de la tabla de posiciones, en la octava jornada del Clausura.

Además de buscar el título de liga, los Rayados apostarán este año a ganar la Copa de Campeones de la Concacaf y a ser protagonistas en el Mundial de clubes, certamen en el que suman dos terceros lugares.

En la competición de Concacaf, el equipo de Demichelis enfrentará el 4 de marzo con el ganador de la serie de dieciseisavos de final entre el Saprissa costarricense y el Vancouver canadiense. En ese partido, en los octavos de final, se espera que ya Sergio Ramos esté en la alineación.