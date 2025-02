Luis Díaz quiere volver a brillar con Liverpool . El inicio de 2025, en lo personal, no ha sido el mejor, ya que no se ha podido reportar ni con goles ni asistencias. Sin embargo, este domingo 16 de febrero, tiene una nueva oportunidad, por la fecha 25 de la Premier League , cuando los 'reds' reciban a Wolverhampton , en Anfield, a las 9:00 a.m. (Hora de Colombia).

Los dirigidos por Arne Slot se ubican en la primera posición, con 57 puntos, producto de 17 victorias, seis empates y solo una derrota; además, una diferencia de gol de +35. Por otro lado, los 'wolves' están en el puesto 17, muy cerca de la zona del descenso, sumando 19 unidades, tras cinco triunfos, cuatro igualdades y 15 caídas, y -18 en su diferencia de gol.

¿A qué hora juega HOY Luis Díaz en Inglaterra, Liverpool vs Wolverhampton, por Premier League?

Fecha: domingo 16 de febrero de 2025.

Hora: 9:00 a.m. (hora colombiana).

Estadio: Anfield (Liverpool, Inglaterra).

Transmisión: ESPN / Disney+.

Números de Luis Díaz con Liverpool en la temporada 2024/2025

Luego de la salida de Jurgen Klopp y la llegada de Arne Slot, el guajiro no ha tenido tanto protagonismo. Sin embargo, las oportunidades que ha tenido, las ha sabido aprovechar. Hasta el momento, acumula 2.208 minutos en cancha, repartidos en 34 partidos, entre Premier League, Champions, FA Cup y Carabao Cup. Allí, ha inflado las redes y brindado asistencias.

En total, 'Lucho' ha marcado 12 goles, de los cuales tres fueron contra Bayer Leverkusen, dos frente a Manchester United, Bournemouth y Tottenham Hotspur, y uno a Brentford, West Ham y Brighton & Hove Albion. De igual manera, el 'cafetero' ha dado tres pasesgol: Girona, Brentford y Arsenal. Por último, ha recibido tres tarjetas amarillas y no llo han expulsado.

Luis Díaz en el partido entre Liverpool y Lille por la Champions. Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

¿Cuándo vuelve a jugar Liverpool?

Después de este juego contra Wolverhampton, los 'reds' tendrán acción el miércoles 19 de febrero, contra Aston Villa, en Villa Park. Dicho encuentro está programado para las 2:30 de la tarde (Hora de Colombia), por la fecha 29 de la Premier League, en un compromiso adelantado, debido al apretado compromiso de ambos clubes que luchan por varios títulos.