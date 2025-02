Luis Díaz lo festeja como un gol: oportunidad de oro para jugar y todo gracias a Cody Gakpo

Liverpool viene de dos partidos en los que no mostró su mejor versión y recientemente ha tenido presentaciones que no han convencido a sus hinchas. Uno de los jugadores que no está en su mejor nivel es Luis Díaz , quien está sin marcar gol en todo el 2025.

Entre críticas, rumor de salidas, algunas suplencias y el cambio de posición en la cancha, al atacante guajiro le llegó una buena noticia que le puede abrir paso en la posición en la que se siente más cómodo que es la de extremo, y no como delantero centro, como viene desempeñándose en la mayoría de apariciones de la presente temporada.

Arne Slot, técnico del Liverpool, dio noticias este viernes antes del duelo de este domingo frente al Wolverhampton, por Premier League, y todo por cuenta del neerlandés Cody Gakpo, quien estaría ausente para dicho encuentro.

“Joe Gómez está fuera y Tyler Morton está fuera. Cody también es una duda. Vamos a esperar y ver cómo está hoy, pero tuve que sacarlo por una lesión. Recibió un golpe. Así que veremos cómo está hoy”, informó el estratega del equipo de Merseyside sobre las bajas que tendrá en la jornada dominical.

Con este panorama, y en caso de confirmarse la ausencia del neerlandés para el duelo de Liverpool contra Wolverhampton, por Premier League, Luis Díaz sería inicialista por la banda izquierda y el delantero centro podría ser el uruguayo Darwin Núñez, para completar un tridente ofensivo con el egipcio Mohamed Salah.

A pesar del mal momento de Luis Díaz, los reds no han perdido su lugar como primeros de la Premier League y lograron pasar como líderes en la primera fase de la Champions, donde ya están a la espera de conocer a su próximo rival en las rondas finales de dicho certamen internacional.

Luis Díaz en acción de juego con Liverpool contra Everton, por la Premier League. Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

El más reciente gol del nacido en Barrancas, La Guajira, en el 5-0 de Liverpool sobre West Ham United, en la liga de Inglaterra el pasado 29 de diciembre de 2024, por lo que ya va más de un mes sin conocer las 'mieles' de la anotación, lo que lo ha llevado a recibir señalamientos de la prensa.

Liverpool vs Wolverhampton EN VIVO, hora y dónde ver el partido de Luis Díaz en Premier League

Fecha: domingo 16 de febrero de 2025

Hora: 9:00 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Anfield (Liverpool)

Transmisión: ESPN y Disney Plus

Partido de la fecha 25 de la Premier League

Actualmente el Liverpool marcha primero en la tabla de posiciones en Inglaterra, con 57 puntos, siete unidades más que su inmediato perseguidor que es el Arsenal, que tiene 50, y diez más que el Nottingham Forest que es el que completa el podio.