"A Real Madrid en su crisis le falta un James Rodríguez, que surta de balones a los delanteros"

Aún se sienten coletazos de una serie de revelaciones realizadas en la última emisión del programa 'El Chilinguito' sobre el duro momento que atraviesa James Rodríguez en Rayo Vallecano , en donde aparentemente no tiene comunicación alguna con el entrenador Íñigo Pérez, quien no le ha dado continuidad, ni importancia alguna en el plantel profesional, al que llegó como una pomposa contratación para este segundo semestre de 2024.

Y después de esto, en la emisión de este martes de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', se dedicó un espacio entre los periodistas que lidera Javier Hernández Bonnet, en un debate que interesa en nuestro país por la relevancia que tiene el cucuteño en la nómina de la Selección Colombia de mayores.

Así, uno de los que intervino fue Juan José Buscalia desde territorio argentino. "Acá lo que pasa es que en Rayo Vallecano, James es un jugador, es uno más. No esperen que él allá en su club va a tener el mismo trato que le dan en el seleccionado colombiano", indicó Buscalia inicialmente.

James Rodríguez, mediocampista colombiano del Rayo Vallecano, en acción de juego de La Liga de España Getty Images

El reconocido comunicador argetino agregó que "para el Rayo Vallecano James no es lo que significa hoy para Colombia. Ya ahora, con 33 años, a James no lo vas a cambiar, que sea un obrero en la cancha. Creo que él sí tiene nivel para jugar en Europa, pero lo que pasa es que no hay los técnicos que lo sepan entender. ¿Cuántos James hay en el fútbol actual?".

Buscalia fue más allá y lanzó una sentencia e hizo un parangón: "A Real Madrid en la actualidad y en su crisis, se habla que le hace falta Toni Kroos. Ahí, digo yo, al Madrid le puede estar faltando un James Rodríguez, que pueda surtir de balones a los delanteros".

¿Qué más se dijo de James Rodríguez?

En medio del debate, el que participó con su opinión fue Javier Hernández Bonnet, quien afirmó que "en medio de todo esto, parece que en Rayo Vallecano no tenían ni idea de cómo estaba estructurado el equipo, además que el presidente (Martín Presa) no habló con su DT para contratar a James, sino que más bien pensó en vender camisetas, en impactar. Y lo otro que hay que decir es que Néstor Lorenzo es un fenómeno, para convencer a los demás jugadores de la Selección Colombia de la estructura táctica. Para que florezca todo ese fútbol de James, se necesita del esfuerzo de otros, de que otros se cansen y corran".