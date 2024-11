Equipo que quiere a James Rodríguez se echaría para atrás; puso difícil condición

James Rodríguez llegó en agosto de 2024 al Rayo Vallecano de España como el gran fichaje de la temporada. Sin embargo, desde entonces ha tenido muy poca acción, tan solo 122 minutos repartidos en 5 partidos.

Además, solo ha sido titular en una oportunidad, pero sin llegar a estar todo el encuentro en cancha. De hecho, 19 integrantes de la plantilla han tenido más participación que él.

Al respecto, Íñigo Pérez, entrenador del conjunto de Vallecas, ha dicho que el ‘cafetero’ aún está en periodo de adaptación porque no hizo pretemporada y que últimamente no ha podido contar con él debido a “molestias” físicas sufridas por el jugador.

Bajo ese contexto, en suelo ibérico se filtró la versión de que en realidad el estratega no tiene en sus planes al cucuteño y que no por eso no lo pone.

En consecuencia, se comentó que el mediocampista habló con los directivos para buscar una pronta salida de cuadro de la franja cruzada, pues el club Lazio, de Italia, habría puesto sus ojos en él para el mercado de pases de fin de año.

No obstante, surgió una traba que podría tirar al piso el interés de la escuadra italiana y que preocupa en el círculo de Rodríguez porque no hay otras ofertas de equipos de primer nivel que estén pretendiendo contar con él, pese a que se dice que en Turquía lo pretenden.

Lazio habría puesto difícil condición a James Rodríguez

Según se supo, el club romano habría bajado el entusiasmo por el colombiano debido a las constantes visitas del ‘10’ al departamento médico, pues suele estar de baja por diversos problemas físicos.

Así lo indicó el diario ‘Mundo Deportivo’ de España: “En caso de que la operación se pusiera en marcha, el cuadro romano querría asegurarse de que James está en buenas condiciones físicas”.

Según el medio, las alarmas se prendieron en Lazio por “diversos percances musculares que han lastrado su día a día en los últimos tiempos”.

Lo que juega en contra para James es que desde que pasó por el Real Madrid viene afrontando múltiples dolencias, por lo que a sus 33 años de edad le puede ser casi imposible garantizar que no volverá a recaer.