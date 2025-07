Este martes 22 de julio, la Selección Colombia femenina enfrentará a Bolivia por la tercera fecha del grupo B de la Copa América de Ecuador, en donde las dirigidas por Ángelo Marsiglia saldrán en busca de su segundo triunfo en el certamen.

La 'tricolor' sabe que con un triunfo más podría tener altas expectativas de pasar a la siguiente ronda, tras ya haber empatado a cero a Venezuela, y golear recientemente a Paraguay con doblete de Linda Caicedo, un tanto de Mayra Ramírez y otro tanto de Leicy Santos.

Selección Colombia femenina vs. Bolivia: hora y dónde ver EN VIVO en Gol Caracol y Ditu

En ese orden de ideas, el juego que tendrá lugar en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de la ciudad de Quito (Ecuador), iniciará a las 4:00 p.m. (hora colombiana), pero la previa de este partido podrá vivirla desde las 3:45 de la tarde por la pantalla principal de Gol Caracol con los comentarios de Javier Hernández Bonnet, nuestro director general; en los relatos Carlos Alberto Morales; con datos y estadísticas Marcela Monsalve y desde territorio ecuatoriano la enviada especial Colleen Jaimes. Como otras alternativas: HD2 y vía ONLINE en Ditu, la nueva plataforma de Caracol Televisión.

Además, por este portal de GolCaracol.com encontrará un minuto a minuto actualizado, las mejores jugadas, goles y virales. Y también podrá seguir EN VIVO este compromiso haciendo clip en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos.

-Declaraciones de Mary Álvarez previo al partido frente a Bolivia

"Acá se vive de manera diferente, sobre todo por la responsabilidad, pero el grupo está muy bien, es muy unido. Lo he disfrutado mucho, me lo he vivido al 100%. Desde lo deportivo, trato de aportar mi granito de arena a mis compañeras y espero seguir haciéndolo en los próximos partidos".

"La competencia acá es más exigente, de un nivel más alto. He aprendido eso. En las categorías inferiores no se siente tanto, pero aquí he tratado de implementarlo en los partidos y creo que me ha ido muy bien en ese aspecto".

"Es una Copa muy pareja; ambos grupos son complejos, pero eso es positivo. A nivel mundial, todos están mirando a los equipos y eso es importante para el crecimiento del fútbol femenino. Esperamos llegar todas en buen nivel a nuestros clubes y vamos por buen camino".

"Desde que empecé, el profe me ha brindado su confianza y me ha dado las herramientas, y eso es muy importante. Mi familia, por supuesto, no cabe de la felicidad. Todo lo que estamos haciendo es por ellos y por todos los colombianos".

"Estar enfocadas es la clave. Desde el rol que nos toque, vamos a asumirlo con compromiso. Hemos estado muy pendientes todas, y creo que eso también es una forma de aportar a este camino que estamos construyendo juntas".