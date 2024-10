Luis Díaz, el "tímido, que vestía grande por pena", pero ahora la 'rompe' en selección

Ahora figura y referente de la Selección Colombia, Luis Díaz es uno de los casos y reflejos del éxito más reales en nuestro país. No hace más de diez años el guajiro era un jugador más del listado de jóvenes, que soñaban con ser profesionales. Sin embargo, su factor clave estuvo justo ahí, en marcar la diferencia cada que agarraba la pelota con sus pies.

Así como lo contó Evert Alfaro, utilero del Barranquilla FC, quien compartió vestuario con el nacido en Barrancas, que desde ese tiempo ya daba ‘luces’ de lo que sería en la actualidad. No obstante, y como hecho no menor, el integrante del cuerpo técnico del equipo contó par de anécdotas con ‘Luchito’.

“Luis Díaz cuando llegó aquí era un pelado demasiado tímido, demasiado, demasiado tímido. No le ponía problemas a uno para nada. La camiseta le quedaba grande y así iba a jugar, con los zapatos ni se diga”, indicó de entrada el utilero del Barranquilla FC, quien se refería al trato con el que llegó el guajiro al equipo, demostrando que siempre fue una persona sencilla y humilde.

A eso una anécdota de ‘Cuqui’ con ‘Luchito’ dejando en claro que, a pesar de que las zapatillas para jugar le quedaban grandes, nunca se quejó; por el contrario, buscaba la solución más rápida: “Con los guayos, Luis eso era esparadrapo, cada vez que había partido había que ponerle esparadrapo a la puta. Con Mauri, nuestro físico, se gastaba el esparadrapo colocándole a los guayos”.

Publicidad

¿Qué recuerdo se le viene a la mente cuando piensa en Luis Díaz?

“Esta es una anécdota. Un día que íbamos para Bogotá y a él se le había quedado la chompa (chaqueta). Y entonces, todos con la chompa, íbamos para frío y le pregunto, ‘¿Luis, dónde está tu chompa?’. Para ese entonces eso era motivo para pagar multa, entonces yo me quité la mía y se la di. Y después tuvimos un tropezón allá en el camerino porque no me quería dar la chompa. A mí me tocó prestarle un suéter nuevo, que hasta el sol de hoy todavía lo estoy buscando (risas)”.

Publicidad

¿Dónde se hacía Luis Díaz en el camerino?

“Él (‘Luchito’) sentaba arrinconado, en la esquina solo, porque no hablaba con nadie de lo tímido”, fueron las palabras de Evert Alfaro, quien mostró la versión más inédita de un Luis Díaz, que hoy por hoy es figura del Liverpool de Inglaterra, con cientos de millones e importante reconocimiento a nivel mundial.