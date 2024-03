Alfio 'Coco' Basile y su mensajito a Teófilo Gutiérrez: "Lo quiero, pero que no haga más cagadas"

Teófilo Gutiérrez es uno de los futbolistas más sonados en Sudamérica, no solo por su estilo de juego y su desempeño dentro de la cancha, sino también por las múltiples polémicas en las que estuvo involucrado en varios de los clubes por donde pasó. Este lunes, Alfio 'Coco' Basile, quien lo dirigió en Racing, le envió un curioso mensajes.

Este lunes, en un programa televisivo de 'ESPN', uno de los invitados fue Alfio 'Coco' Basile, quien habló sobre su salida de la Selección Argentina en el 2008 y ya sobre el final tuvo unas palabras para 'Teo' Gutiérrez.

Sobre el final del programa, el director del programa le hizo saber que 'Teo' le había enviado un mensaje, puesto ambos compartiero como DT y jugador en Racing. Basile, con la gracia que siempre lo caracterizó, soltó la siguiente frase: "Mándale un saludo a Teo, lo quiero, pero que no haga más cagadas, jajajaja".

Alfio Basile, entrenador argentino. Getty Images.

Y es que Basile conoció muy bien a Teo, pues él era el entrenador de Racing, cuándo el colombiano protagonizó uno de los hechos más escandalosos del fútbol argentino. El 14 de abril del 2012, la 'Academia' perdió 4-1 en el clásico contra Independiente y Gutiérrez se fue expulsado. El camerino se volvió un infierno, el arquero Sebastián Saja le reclamó tanto a Giovanni Moreno como a Teo y todo se calentó. Según versiones del mismo equipo, el delantero 'cafetero' sacó un arma y asustó a todo el mundo. En ese momento, la dirigencia decidió sacarlo del plantel.

De hecho, hace tres años en una entrevista, 'Teo' se sintió mal por lo que tuvo que pasar el DT en medio de ese suceso. "Cuando vi al Coco (Basile) me escondí de una, me dio pena. Por respeto. El Coco es un personaje lindo, es como el abuelo de uno, pero el abuelo que es más como padre", dijo el actual atacante del Real Cartagena.

Con la camiseta de Racing, 'Teo' marcó 22 goles y dio siete asistencias en 41 partidos.

Otras declaraciones de Alfio 'Coco' Basile:

La salida de Coco Basile de la Selección Argentina

"Fue por Fernando Gago, tenía un poquito de celos de Mascherano, que yo lo ponía siempre de titular. Pero él jugaba siempre, han jugado juntos, los he hecho jugar juntos, principalmente en Brasil. Jugaban los dos. Pero todas estas cosas él nunca me las dijo en la cara. Él cuando hablaba conmigo hablaba tenue. Eso me dio un poquito de bronca".