¿Álvaro Montero tuvo culpa en el golazo de Talleres frente a Boca Juniors?, así lo vio la prensa

Después de un arranque adverso, Boca Juniors remontó el viernes anterior y ganó 2-1 a Talleres de Córdoba para consolidar su avance en el Torneo Clausura de Argentina, en uno de los partidos de la decimotercera fecha. En el 'xeneize' fue titular el arquero guajiro Álvaro Montero, mientras que Sebastián Villa no jugó.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena dispuso a la mayoría de los titulares, con miras a remontar el martes el 1-0 en contra en las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama.

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Boca tuvo que remar desde atrás, debido a que el elenco cordobés, sorpresivamente, se puso en ventaja con un misil de Matías Galarza (10'), que a unos 20 metros del arco, encontró tiempo y espacio para vencer a Montero Perales.

Álvaro Montero, guardameta colombiano de Boca Juniors, en un partido de Lig Argentina Getty Images

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Pero el 'azul y oro' reaccionó a tiempo y llegó pronto a la igualdad con un disparo raso del uruguayo Miguel Merentiel (17'), tras asistencia de Lautaro Blanco. Y luego, al inicio de la segunda parte, con una gran acción de su nueva figura, el joven Leonel Flores (49'), remató cruzado para el 2-1 final en La Bombonera.



Así las cosas, en la prensa del sur del continente salieron las habituales reseñas y calificaciones para los estelares en el campo de juego, y en el caso de Álvaro Montero, le pusieron la lupa por el gol recibido. ¿Le echaron la culpa al 'cafetero'? Esto dijeron.

"A los 10 minutos, Matías Galarza tomó el balón en tres cuartos de campo, trasladó unos metros y, ante la tardía y dubitativa salida de los volantes locales, decidió rematar al arco. La pelota tomó altura y dirección exacta hacia un ángulo superior. Pese a que el arquero Álvaro Montero mide 2,01 metros de estatura, su vuelo y su extensión no lograron evitar lo que terminó siendo una joya, lo mejor de lo que transcurrió del fin de semana en el Clausura", escribieron en el diario 'La Nación'.

Boca Juniors superó a Talleres en la Liga de Argentina. Foto: Getty Imágenes

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Mientas que en 'TyC Sports' indicaron que "tiene un error conceptual en el gol de la 'T', no era para ir a mano cambiada. Más allá de eso, no tuvo otros sobresaltos y se mostró firme de arriba en algunos centros que podrían haber generado peligro". Su calificación fue de cinco puntos.