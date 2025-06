Frank Fabra, de borrado a montarse en el avión de Boca Juniors para el Mundial de Clubes

Con la mira puesta en lo que será en el Mundial de Clubes, próximo a iniciar, Boca Juniorsya emprendió vuelo hacia Estados Unidos, donde se realizará el certamen estelar desde el sábado 14 de junio.

Pero la noticia en territorio argentino, más allá del viaje del conjunto ‘xeneize’, es el protagonismo que ha tenido un futbolista en esta nueva etapa de Miguel Ángel Russo, quien ya empezó a tomar decisiones con el plantel y una de ellas tiene que ver todo con Frank Fabra.

Y es que, el lateral colombiano quien ha sido fuertemente criticado y rechazado por toda la hinchada del cuadro ‘azul y oro’, al punto de desaparecer por varias semanas de la lista de convocados; ahora al mando del estratega argentino tendría mucho más protagonismo, al punto de ser considerado para regresar al equipo titular en este Mundial de Clubes. ¡Qué gran noticia!

Club Atlético Boca Juniors ⭐⭐⭐ @FIFACWC allá vamos 🔛🇺🇸 pic.twitter.com/460IkhGN0i — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 9, 2025

“Luego de varios meses de espera, Boca dejó Buenos Airesen la medianoche del domingo y aterrizó en la mañana del lunes en Estados Unidos, donde pondrá en marcha su gran sueño :hacer una histórica performance en el primer Mundial de Clubes de 32 equipos”, citó ‘TyC Sports’ en el portal, revelando los últimos detalles del cuadro ‘xeneize’ en su travesía por Norteamérica.

¿Frank Fabra de nuevo titular?

Evidentemente, el inicio de este nuevo proceso al mando de Miguel Ángel Russo implica una nueva oportunidad para todos los futbolistas dentro del plantel, al que todavía pertenece el colombiano, a pesar de todas las complejas situaciones vividas últimamente dentro del club.

No obstante, según informó el diario ‘Olé’, con la llegada del estratega argentino las cosas cambiarían; tanto, que podría hasta volver a la titularidad en Boca Juniors.

“Frank Fabra: de borrado al Mundial de Clubes. Russo le volvió a dar lugar al colombiano y hasta, en la última práctica con pelota antes de partir hacia Miami, lo paró de arranque en la banda izquierda de uno de los dos equipos que probó”, citó el medio local, revelando detalles de la nómina con la que el cuadro ‘xeneize’ podría salir al campo en el Mundial de Clubes.

✈️🇨🇴 FRANK FABRA: DE BORRADO AL MUNDIAL DE CLUBES 🏆🌎



👀 Russo le volvió a dar lugar al colombiano y hasta, en la última práctica con pelota antes de partir hacia Miami, lo paró de arranque en la banda izquierda de uno de los dos equipos que probó...



⚠️ Ojo. Esto no quiere… pic.twitter.com/ZxdsQid0LI — Diario Olé (@DiarioOle) June 9, 2025

Sin embargo, es importante aclarar que, así como puntualizaron en 'Olé', todavía no es algo seguro que el 'cafetero' vaya a regresar al equipo inicialista: "Ojo. Esto no quiere decir que vaya a ser titular contra Benfica el lunes 16/6, ni que en un abrir y cerrar de ojos le va a sacar el puesto a Lautaro Blanco o va a superar en la consideración a Saracchi, por ahora. Pero que haya reaparecido no es poco”.