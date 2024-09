Así se dio el fichaje de Andrés Gómez por el Stade de Rennes de Francia: detalles inéditos

Andrés Gómez es uno de los tantos jóvenes futbolistas colombianos que poco a poco se van abriendo camino en el fútbol internacional. Tras un exitoso paso por el Real Salt Lake, de la MLS, donde estaba siendo titular, goleador y más, fue comprado recientemente por el Stade de Rennes, de Francia, en lo que es su primera experiencia en Europa.

Por ese motivo, y tras presentarse su debut con el cuadro galo, en Gol Caracol hablamos con el agente del jugador ‘cafetero’, Simone Rondanini, de la empresa 'Wasserman', que representa a varios futbolistas de nuestro país.

Además, contó cómo se dio esa llegada de Andrés Gómez al Stade de Rennes, y que tuvo por el medio el fallido traspaso de Yaser Asprilla al conjunto francés.

Así se dio el fichaje de Andrés Gómez al Stade de Rennes:

“El sueño era trabajar y conseguir la recompensa de ir a jugar en Europa. Hubo muchos clubes que preguntaron por él, como el Salzburg, el Crystal Palace, entre otros, pero ninguno hacía oferta. La casualidad fue que cuando leí la noticia que se caía la transferencia de otro colombiano (Yaser Asprilla) en Stade de Rennes, dije que lo intentaría, puede salir. A las dos horas teníamos la oferta”, contó de entrada el agente.

Seguido a eso, Rondanini explicó que “hubo un trabajo bastante grande, no era fácil sacarlo del Real Salt Lake porque podía ser Golden Boy de la MLS, podían ganar la liga, pero aunque se esperaba que la salida fuera paras enero, el club de origen, como el de destino negociaron bien y se cumplió el sueño”.

Andrés Gómez, futbolista colombiano en el Stade de Rennes - Foto: Stade de Rennes Oficial

Acá más declaraciones sobre el presente de Andrés Gómez, jugador colombiano:

*Hace cosas únicas en la cancha

“Es una anécdota que se escribirá en algún libro, es una historia feliz. El chico comenzamos a trabajar con él hace menos de un año y la verdad que no estaba jugando tan seguido en su equipo, pero sabíamos de los valores que tenía. El partido que fui a verlo en directo le dije que venía de lejos, que metiera gol. Aunque no marcó gol hizo de todo, algo que he visto de pocas formas en mi vida. Con ese talento si se une con la tranquilidad emocional y mental será único”.

*Stade de Rennes, un equipo para dar el salto

“Es un chico joven, pero con una mentalidad seria, una persona muy noble, y sabíamos que este paso era para ir a más, el Stade de Rennes es un equipo que ha sacado grandes jugadores”.

*Las primeras semanas de Andrés Gómez en Francia

“Al principio hubo muchos nervios, está acompañado de su mujer, una persona muy sana y noble, una pareja espectacular. La primera vez que llega a Europa, el francés no lo entiende, pero se le ha ido ayudando pero ahora está super feliz. Ya está hasta en clases de francés”.

*¿Para qué está Andrés Gómez en su carrera?

“Carlos Andrés es un jugador que no tiene limite, si sabe hacer lo que hizo en Real Salt Lake en Francia, va a valer mucho y muchos equipos estarán interesados, tiene capacidad de desborde en el uno contra uno que no es típica y ha aprendido muchas cosas, porque aún es joven”.

Andrés Gómez con la camiseta del Stade de Rennes - Foto: Stade de Rennes Oficial

Acá la entrevista: