Sergio Palacios, es hermano de exjugador de Millonarios, se fue a Brasil y es de Selección

Este lunes 2 de septiembre hubo un importante anuncio en Brasil que tiene que ver con un futbolista colombiano, el joven defensor, de 19 años, Sergio Palacios, quien estaba siendo figura con Once Caldas y por su calidad y proyección fue contratado rápidamente por Bragantino.

Tras su buen paso en el ‘Blanco Blanco’ de Manizales, donde ya era titular indiscutible, ahora deberá buscar consolidarse en el exterior. A eso se le suma que estaba convocado a la Selección Colombia Sub-20.

Por eso, en Gol Caracol hablamos en exclusiva con Sergio, quien de hecho tiene un familiar que dejó un nombre en el fútbol colombiano y en especial en Millonarios, siendo campeón, que es nada más y nada menos que Jair Palacios.

En la charla con este portal el joven Palacios contó que comenzó como atacante, de su proceso para ser profesional, de los sueños que tiene en el fútbol y mucho más.

¿Cuáles son sus características?

“Mi principal característica es que soy un jugador técnico, primordial la velocidad porque tengo una familia que ha sido muy rápida. Creo que a la hora de los duelos soy una persona muy fuerte que le gusta ir con todo a cada balón”.

¿Qué le dice su hermano, Jair Palacios?

“Mi hermano siempre me da consejos, me ayuda a evitar muchas cosas por las cuales él pasó. Siempre está como ahí diciéndome “no vas a hacer tal cosa, no vas a hacer esta otra que yo ya viví eso”. Yo siempre pongo como cuidado a lo que me dice y más que una persona que es de la familia y ya vivió esos momentos. Entonces hay que aprender de eso y escuchar a las personas mayores”.

¿Cómo ha sido su carrera para llegar a ser profesional?

“Mi carrera inicia a los seis años a los cuatro años, inicié en la ciudad de Cali y estuve hasta los once años. Luego pasé a un equipo llamado Buscando Talentos, hice mi proceso hasta que tuve la oportunidad de llegar al Cali, estuve tres años y pues por cosas del destino no se me dio más la oportunidad y me sacaron. A los quince le pido al profesor que me mande a prueba a un equipo, que quería salir de la ciudad a vivir una experiencia nueva, entonces me enviaron a Caldas en el cual pruebo y quedo gracias a Dios”.

Sergio Palacios en su paso por Once Caldas - Foto: Oficial Once Caldas

¿Cómo vivió su debut?

“Debuté con el profe Pedro Sarmiento. Fue un momento muy maravilloso donde se ven todas las ilusiones, todo el trabajo por el cual uno ha luchado. Ese día entré faltando cinco minutos para que se acabara el partido y dieron diez de reposición, entonces tuve más tiempo para jugar. Ese día estuve cerca de una jugada donde hubo un penal, me asusté mucho porque uno debutando y que de pronto se dijera que uno había hecho el penal entonces era como mi miedo. Yo apenas estaba ahí yo le preguntaba al árbitro quién había hecho el penal, hasta que me dijo que fue el arquero Eder Chaux, ahí fue cuando cuando suspiré. Gracias a Dios también lo tapó”

¿Siempre ha jugado de defensa?

“Me gustaba correr entonces yo era como extremo, me gustaba esa posición hasta que llegó un tiempo una vez un partido que no había central entonces el profe me puso de central y me fue bien. Yo era como que no quería jugar ahí, entonces ya me estaba como aburriendo y todo eso pero pues a la final le fui cogiendo digamos la posición y pude sacar eso adelante y ahora pues ya le tomamos la posición”.

¿Cómo se sintió convertirse en titular en Once Caldas?

“Una ilusión, emoción, hay que seguir creciendo pero también con mucha tranquilidad porque estos momentos son para también tomarlos con tranquilidad, para seguirse esforzando y no conformarse con con lo que uno tiene en el momento”.

¿Qué decir del buen presente de Once Caldas?

“La verdad muy bien. Creo que el equipo está viviendo un torneo muy bueno, donde las cosas se dan de la mejor manera. Lo mismo en lo personal muy contento con este llamado a la Selección Colombia Sub-20, creo que es algo por lo que he trabajado y gracias a Dios se me están dando las cosas”.

¿Cuáles son sus referentes?

“Para quienes somos colombianos creo que estamos saliendo pues muchos jóvenes en esa posición. Por ejemplo a mí me gusta el caso de Jhon Lucumí, Carlos Cuesta Cuesta, creo que son muy buenos marcadores centrales. Ya a nivel internacional y todo eso creo que me gusta mucho Virgil Van Dijk y Eder Militao creo que esos esos son los que me identifico”

¿Cuáles son sus sueños?

“Un sueño es poder hacer parte de la Selección Colombia absoluta y poderle aportar al país, darle mucha alegría, muchos triunfos porque este país la verdad se merece cosas muy buenas. En cuanto equipo me gustaría llegar al Real Madrid y algún día poder jugar pues un Mundial y una Champions League”.

¿Qué tal es compartir vestuario con Dayro Moreno?

“Muy bien, creo que es una persona la cual lo apoya a uno mucho como como ‘pelao’, siempre está como allá aconsejándolo a uno, ayudándolo, también a recochar y todo o sea lo hace entrar en ambiente a uno. Entonces uno se siente con más confianza, uno viéndolo como un referente, una persona que ha hecho bastante en su carrera entonces da como gusto tenerlo al lado y eso da mucha motivación para seguir saliendo adelante y conseguir cosas”.