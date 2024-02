Así será la agenda de los futbolistas de la Selección Colombia, este fin de semana

Con la Copa América próxima a iniciar, desde ya, en Gol Caracol le seguimos los pasos a los futbolistas de la Selección Colombia, que actualmente es dirigida por Néstor Lorenzo.

Luis Díaz, Daniel Muñoz y Yerry Mina, son algunos de los 'cafeteros' llamados a figurar este mismo fin de semana.

Así jugarán les fue a los futbolistas de la Selección Colombia, este fin de semana:

Arqueros

Álvaro Montero – Atlético Nacional vs. Millonarios (domingo 11 de febrero, a las 6:10 p.m.)

Camilo Vargas – titular en la derrota 1-0 de Atlas contra Mazatlán.

Kevin Mier – Cruz Azul vs. Atlético San Luis (sábado 10 de febrero, a las 8:05 p.m.)

Defensas

Carlos Cuesta – Mechelén vs. Genk (domingo 11 de febrero, a las 10:00 a.m.)

Daniel Muñoz – Crystal Palace vs. Chelsea (lunes 12 de febrero, a las 3:00 p.m.)

Cristian Borja – Sporting Lisboa vs. Sporting Braga (domingo 11 de febrero, a las 1:00 p.m.)

Jhon Lucumí – Bolonia vs. Lecce, (domingo 11 de febrero, a las 9:00 a.m.)

Yerry Mina – Cagliari vs. Lazio, (sábado 10 de febrero, a las 9:00 a.m.)

Yerson Mosquera – Deportivo Alavés vs. Villarreal, (sábado 10 de febrero, a las 8:00 a.m.)

Willer Ditta – Cruz Azul vs. Atlético San Luis (sábado 10 de febrero, a las 8:00 p.m.)

Mediocampistas

Jaminton Campaz - Independiente vs. Rosario Central (martes 13 de febrero, a las 7:30 p.m.)

James Rodríguez – A la espera de solucionar su futuro

Jhon Arias – Fluminense vs. Vasco da Gama (miércoles 14 de febrero, a las 7:30 p.m.)

Jorge Carrascal – Pausa invernal en el fútbol de Rusia hasta marzo de 2024

Kevin Castaño – Pausa invernal en el fútbol de Rusia hasta marzo de 2024

Matheus Uribe – Al-Ahli vs. Al-Sadd (jueves 15 de febrero, a las 12:00 p.m.)

Richard Ríos – Santo Andrés vs. Palmeiras (lunes 12 de febrero, a las 5:00 p.m.)

Yáser Asprilla – Watford vs. Leicester City (sábado 10 de febrero, a las 10:00 a.m.)

Delanteros

Jhon Córdoba – Pausa invernal en el fútbol de Rusia hasta marzo de 2024

Luis Díaz – Liverpool vs Burnley (sábado 10 de febrero, a las 10:00 a.m.)

Luis Sinisterra – Fulham vs. Bournemouth (sábado 10 de febrero, a las 10:00 a.m.)

Juan Camilo Hernández – A la espera del inicio de la MLS

Rafael Santos Borré – Werder Bremen vs. Heidenheim, (sábado 10 de febrero, a las 9:30 a.m.)