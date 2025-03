Barcelona le cerró las puertas a Neymar, para un regreso; Luis Díaz mira de reojo

En las últimas semanas, el nombre de Luis Díaz ha tomado fuerza como posibilidad para que cambie de equipo en el próximo mercado de fichajes, con destino al Barcelona, que está en búsqueda de un extremo izquierdo. El nombre del colombiano ha estado en carpeta, a pesar de tener contrato vigente con Liverpool.

Eso sí, Díaz Marulanda no ha sido el único hombre que ha sonado en el entorno ‘culé’, sino que han aparecido otros como Alexander Isak o Rafael Leao. Sin embargo, en los últimos días nació el rumor, desde España, del posible regreso de Neymar Jr al conjunto catalán.

El astro brasileño regresó al Santos, club de sus amores, luego del amargo paso por Arabia Saudita y desde su retorno se le ha visto, de nuevo, contento y con la magia que supo mostrar en el fútbol europeo.

Y aunque el nombre de ‘Ney’ apareció e ilusionó a los hinchas blaugranas, desde el interior del club dejaron, prácticamente, descartado su regreso. La gran etapa entre 2013 y 2017 no es suficiente para que lo quieran de regreso.

Neymar, con las puertas cerradas en Barcelona

El encargado de hablar de Neymar fue el director deportivo, Deco, a quien le preguntaron por el presente actual del brasieño en el Santos y quisieron disipar las dudas sobre los rumores que se plantaron en tierras catalanas.

Eso sí, el exfutbolista no tuvo pelos en la lengua para responder, en declaraciones con 'TNT Brasil': "Neymar es un fenómeno y lo importante es que sea feliz. Estar en Brasil le hace feliz y eso es lo que debe pensar él. No es tanto una cuestión económica ahora para él. Creo que si se diera una situación más adelante debería ser bueno para nosotros y para él y un equipo de fútbol se hace con equilibrio y cabeza. Neymar fue un fenómeno que pasó por aquí, que ganó en el Barça, pero a veces esas historias no se repiten".

"No es el momento para el Barcelona de pensar en Neymar, ni de Neymar en pensar en eso. Está en su club, en el Santos y es el lugar ideal y ojalá pueda volver a la selección. Es un fenómeno y a la gente que nos gusta el fútbol nos gusta que vuelva a ser feliz", agregó Deco.