Boca Juniors, con Álvaro Montero y Sebastián Villa, a la final de Sudamericana; 3-1 sobre Vasco

Boca Juniors, con un gol de Leandro Paredes en el minuto 88, asaltó este martes el Maracaná para ganar por 1-3 al Vasco da Gama y meterse en la final de la Copa Sudamericana, en la que se enfrentará a Atlético Mineiro o Montevideo City Torque. En el 'xeneize' fueron titulares los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa.

El conjunto argentino se impuso en el feudo carioca con goles de Lautaro Di Lollo y Miguel Merentiel en la primera mitad, y otro agónico de Paredes, recuperado en tiempo récord de una lesión muscular y que se sacó un latigazo con efecto desde fuera del área que despistó a Léo Jardim.

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Antes, había empatado la eliminatoria el 'Puma' Rodríguez en el minuto 66.

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Boca olvidó así la derrota por la mínima que sufrió la semana pasada en La Bombonera. El equipo de Rodolfo Arruabarrena hizo valer sus galones y dejó sin respuesta a un Vasco que le entró vértigo al verse cerca de una final continental por primera vez en 26 años.



El cuadro 'xeneize' volverá a luchar por un título internacional tres años después de perder la final de la Libertadores ante Fluminense. Buscará su tercera Copa Sudamericana el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, tras las campañas victoriosas de 2004 y 2005.

Boca Juniors se instaló en la final de la Copa Sudamericana 2026. Foto: AFP

El 'Gigante de la Colina' se vio sobrepasado por el arranque eléctrico de los argentinos. El conjunto brasileño fue un flan, un manojo de nervios, en manos de un Boca mentalizado para la remontada.

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Y ese desequilibrio emocional se reflejó ya en el minuto 4. Lautaro Blanco sacó de esquina con mucha rosca y Di Lollo superó al argentino Santiago Sosa en las alturas y cabeceó al fondo de la red.

Primer intento y eliminatoria igualada. En el segundo intento, los 'xeneizes' casi certifican la remontada. Robert Renan llegó in extremis para taponar un disparo franco de Merentiel tras un bello pase de tacón de Flores.

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A partir de ahí, Vasco buscó recomponer filas. Adson y Bruno Duarte tuvieron el empate, pero el ansia era tal que se estorbaron a la hora de rematar.

Los de Arruabarrena esperaron su oportunidad, que vino en forma de regalo de Saldivia. El central uruguayo despejó un saque de puerta a los pies de Villa, que enseguida puso a correr a Merentiel.

Sebastián Villa en Vasco da Gama vs. Boca Juniors por la Copa Sudamericana. Foto: AFP

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El exdelantero del Palmeiras avanzó, se puso delante de Léo Jardim y definió con tranquilidad. Silencio en el Maracaná.

El técnico portugués, Pedro Emanuel, no esperó y movió la coctelera al descanso metiendo en el campo a Brenner y al colombiano Marino Hinestroza. Uno de los sacrificados fue Adson, autor del gol en La Bombonera.

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El efecto de las sustituciones fue instantáneo. Vasco entró enchufado y Boca capeó el temporal como pudo. Para apuntalar la retaguardia, Arruabarrena dio treinta minutos a Paredes, el héroe, el resucitado de manera exprés.

Sin embargo, un centro desviado de Cuiabano lo cazó el 'Puma' Rodríguez, que acababa de entrar desde el banquillo.

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El 2 uruguayo, un lateral con alma de atacante, se adelantó a Flores y soltó un cañonazo para devolver la esperanza a la hinchada vascaína. Ya suma ocho goles esta temporada.

Y, cuando la eliminatoria parecía abocada a la tanda de penaltis, apareció Paredes con un latigazo que terminó dentro previa colaboración de Jardim. Fiesta de Boca y drama de Vasco, que ahora se centrará en no descender a la segunda división del Campeonato Brasileño.

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Ficha técnica:

1. Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique (m.57 'Puma' Rodríguez), Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano (m.90, Claudio Spinelli); Adson (m.46, Marino Hinestroza), David (m.46, Brenner) y Bruno Duarte.

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Entrenador: Pedro Emanuel.

3. Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia (m.57, Leandro Paredes), Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Leonel Flores (m.77, Alan Velasco), Sebastián Villa (m.90, Ayrton Costa) y Miguel Merentiel (m.77, Enner Valencia).

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Entrenador: Rodolfo Arruabarrena.

Goles: 0-1, m.4: Di Lollo. 0-2, m.34: Merentiel. 1-2, m.66: 'Puma' Rodríguez. 1-3, m.88: Paredes.

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Árbitro: El venezolano Jesús Valenzuela amonestó a Thiago Mendes, Paredes y Alan Velasco.

Incidencias: partido de vuelta de semifinales de la Copa Sudamericana, jugado en el estadio Maracaná, en la ciudad brasileña de Río de Janeiro.

