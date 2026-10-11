Camilo Durán, de la Selección Colombia a figurar con Celtic; vea acá su golazo

Luego de figurar con la Selección Colombia en la reciente fecha FIFA, Camilo Durán retornó a la disciplina del Celtic en pro de prepararse para una nueva jornada en el fútbol de Escocia. Así las cosas, su equipo visitó en el campo de juego del

Motherwell este domingo, y el samario, se reportó con gol.

Durán fue el encargado de abrir la cuenta para los 'verdiblancos' cuando sólo el reloj marcaba ocho minutos. El delantero colombiano recibió el balón al borde del área, controló el mismo, se acomodó, y luego sacó un remate imposible para el arquero rival.

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Finalmente, el Celtic se impuso 0-2 al Motherwell en el partido de la octava jornada, y con los tres enteros conseguidos, se mantiene en el primer lugar de la clasificación con 21 puntos.

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Vea acá el gol de Camilo Durán HOY en Motherwell vs. Celtic: