Camilo Durán no sólo marca goles con Celtic, también asiste: así fueron sus jugadas

Más allá de su olfato goleador, Camilo Durán demostró este domingo su capacidad para asociarse y generar juego en el último tercio. El atacante colombiano se vistió de asistidor por duplicado, al firmar dos intervenciones de gran factura en el juego que Celtoc enfrentó a Hearts por la Liga de Escocia.
Primero, tras aguantar la marca de espaldas y filtrar un pase entre líneas para desarticular la zaga rival, y posteriormente, al culminar un contraataque fulminante con una habilitación precisa, que dejó a un compañero de cara al gol.
Publicidad
Además en este juego, el internacional con la Selección Colombia también marcó un gol.
Publicidad
Vea acá las dos asistencias de Camilo Durán con Celtic:
ASSIST from Camilo Durán for Celtic! He provided this pass that ended in a goal for his team against Hearts at home in the Scottish Premiership! 🇨🇴🔥 pic.twitter.com/F6DpBCtHzh— Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) October 18, 2026
ANOTHER ASSIST from Camilo Durán! Just 2 minutes after getting his first assist of the day, he got a 2nd one for Celtic's 4th goal vs Hearts in the Scottish Premiership! He is ON FIRE! 🇨🇴🔥 pic.twitter.com/tw01LhyQYr— Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) October 18, 2026
Publicidad