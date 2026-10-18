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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Camilo Durán no sólo marca goles con Celtic, también asiste: así fueron sus jugadas

Camilo Durán no sólo marca goles con Celtic, también asiste: así fueron sus jugadas

El delantero colombiano fue gran figura con Celtic, que este domingo recibió al Hearts en una nueva jornada del fútbol en Escocia. ¡Vea acá las asistencias de Camilo Durán!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de oct, 2026
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Camilo Durán brilla con el Celtic en el fútbol de Escocia.
Camilo Durán brilla con el Celtic en el fútbol de Escocia.
Foto oficial del Celtic

Más allá de su olfato goleador, Camilo Durán demostró este domingo su capacidad para asociarse y generar juego en el último tercio. El atacante colombiano se vistió de asistidor por duplicado, al firmar dos intervenciones de gran factura en el juego que Celtoc enfrentó a Hearts por la Liga de Escocia.

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Primero, tras aguantar la marca de espaldas y filtrar un pase entre líneas para desarticular la zaga rival, y posteriormente, al culminar un contraataque fulminante con una habilitación precisa, que dejó a un compañero de cara al gol.

Camilo Durán vive un gran presente goleador con el Celtic de Escocia.
Camilo Durán vive un gran presente goleador con el Celtic de Escocia.
Foto oficial del Celtic

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Además en este juego, el internacional con la Selección Colombia también marcó un gol.

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Vea acá las dos asistencias de Camilo Durán con Celtic:

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