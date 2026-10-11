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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Camilo Vargas se volvió a vestir de héroe con Atlas, atajó penalti en 1-1 contra las 'Chivas'

Camilo Vargas se volvió a vestir de héroe con Atlas, atajó penalti en 1-1 contra las 'Chivas'

Una actuación monumental del arquero colombiano Camilo Vargas evitó la caída de Atlas, firmando un vibrante empate frente a las 'Chivas' en una edición más del clásico tapatío.

Por: EFE
Actualizado: 11 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Camilo Vargas, arquero colombiano del Atlas.
Camilo Vargas, arquero colombiano del Atlas.
Foto: Getty Imágenes

El arquero colombiano Camilo Vargas detuvo este sábado su vigésimo primer penalti en el fútbol mexicano y salvó por los menos dos veces más al Atlas, que igualó 1-1 con Guadalajara en la undécima jornada del torneo Apertura.

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El argentino Kevin Zenón puso en ventaja al Atlas, pero Ángel Sepúlveda empató el derbi tapatío, que transcurrió con mucho dramatismo.

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Las 'Chivas' de Guadalajara dominaron el primer tiempo en el que crearon varias jugadas de peligro. Sin embargo, se encontraron con Vargas Gil, quien evitó por lo menos dos goles del elenco dirigido por Gabriel Milito.

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Vargas, quien fue guardameta titular de la Selección Colombia en el pasado Mundial, salvó a los 'rojinegros' en el minuto 29 al detener a Ricardo Marín, quien remató a puerta con todo a favor, y a Luis Rey Mejía, en el minuto 35.

Camilo Vargas atajó penalti en Atlas vs. Chivas por la Liga MX.
Camilo Vargas atajó penalti en Atlas vs. Chivas por la Liga MX.
Foto: Getty Imágenes

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En el minuto 52, Zenón recibió un pase del portugués Luis Esteves, entró a velocidad y de zurda puso el 1-0.

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Luego, el Guadalajara reaccionó, y en el minuto 76 tuvo para empatar con Ángel Sepúlveda a través de un cobro desde el punto blanco del penalti, pero Vargas detuvo su disparo.

Esteves dejó ir el segundo gol de Atlas en el 85 y un minuto después, Sepulveda cobró revancha, al aprovechar el desorden de la defensa y convertir de zurda el 1-1.

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A sus 37 años, Camilo Vargas incrementó su récord como el guardameta extranjero con más penales detenidos en México, con 21.

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La marca absoluta es de 25 penaltis salvados y le pertenece al cancerbero mexicano Oswaldo Sánchez.

Guadalajara llegó a 19 puntos y es cuarto. Por su parte, Atlas suma uno menos y es sexto en la Liga MX.

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"Es una lástima (el empate) porque lo estábamos ganando bien contra un rival que tiene argumentos, hace un año y medio están juntos y se nota el trabajo", dijo Hernán Crespo, DT del Atlas, luego del compromiso.

Vea acá el nuevo penalti atajado por Camilo Vargas con Atlas en la Liga MX:

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