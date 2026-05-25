Carlos Andrés Gómez y una insólita tarjeta amarilla en Vasco; le jaló la camiseta al árbitro

El Vasco da Gama recibió al RB Bragantino en la 17.ª jornada del Campeonato Brasileño, la noche de este domingo (24), en São Januário. El rival se impuso por 3 a 0, en un partido de flojo nivel del local que además tuvo como protagonista al colombiano Carlos Andrés Gómez, en una curiosa acción con el árbitro.

A los 85 minutos, 'La Uvita', como es popularmente conocido, le jaló al árbitro la camiseta en tres oportunidades. El colegiado no aguantó la última y decidió amonestarlo. Dada la calentura del habilidoso atacante, el DT Renato Portaluppi decidió sustituirlo al 88' por David.

Mira no más la tarjeta amarilla que se ganó Carlos Andrés Gómez 🇨🇴. El árbitro tratando de escuchar algo que le decía el VAR y el colombiano jalándole la camiseta en reiteradas ocasiones. Pero esto qué es!! 🥲pic.twitter.com/pmS3GEHEsS — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) May 25, 2026

Bragantino se llevó el triunfo con goles de Rodriguinho, Isidro Pitta y Fernando. Además contó con la participación del 'cafetero' Henry Mosquera.

Cabe recordar, que, Gómez es uno de los fuertes candidatos para entrar en la lista de 26 convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026.



El próximo rival del Cruzmaltino en la competición será el Atlético (MG), también en São Januário, en el último partido antes del parón por la Copa del Mundo de 2026.