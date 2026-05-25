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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Carlos Andrés Gómez y una insólita tarjeta amarilla en Vasco; le jaló la camiseta al árbitro

Carlos Andrés Gómez y una insólita tarjeta amarilla en Vasco; le jaló la camiseta al árbitro

Vasco da Gama perdió 0-3 con RB Bragantino, en un partido para el olvido del colombiano Carlos Andrés Gómez, quien protagonizó una curiosa acción con el árbitro. ¡Hay VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de may, 2026
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Carlos Andrés Gómez fue amonestado a los 85 minutos en Vasco da Gama vs. RB Bragantino.

El Vasco da Gama recibió al RB Bragantino en la 17.ª jornada del Campeonato Brasileño, la noche de este domingo (24), en São Januário. El rival se impuso por 3 a 0, en un partido de flojo nivel del local que además tuvo como protagonista al colombiano Carlos Andrés Gómez, en una curiosa acción con el árbitro.

A los 85 minutos, 'La Uvita', como es popularmente conocido, le jaló al árbitro la camiseta en tres oportunidades. El colegiado no aguantó la última y decidió amonestarlo. Dada la calentura del habilidoso atacante, el DT Renato Portaluppi decidió sustituirlo al 88' por David.

Bragantino se llevó el triunfo con goles de Rodriguinho, Isidro Pitta y Fernando. Además contó con la participación del 'cafetero' Henry Mosquera.

Cabe recordar, que, Gómez es uno de los fuertes candidatos para entrar en la lista de 26 convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

El próximo rival del Cruzmaltino en la competición será el Atlético (MG), también en São Januário, en el último partido antes del parón por la Copa del Mundo de 2026.

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