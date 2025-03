Damnificado y advertido en Liverpool por Luis Díaz: "No vas a jugar todos los partidos"

En el Liverpool , más allá de la dolorosa eliminación de la Champions League a manos del PSG, es evidente que tienen y cuentan con una nómina de jugadores importantes y de calidad, que entrenamiento a entrenamiento y partido a partido se exigen al máximo por llenar la retina de su entrenador Arne Slot.

Y de esa manera en uno de los sectores del campo donde más existe sana competencia es en la delantera, en donde el único fijo parece ser el experimentado Mohamed Salah, quien ya acumula años en los 'reds' y que cuenta con unas estadísticas que lo avalan. Además están Darwin Núñez, Cody Gakpo, Diogo Jotay Luis Díaz, entre otros.

Así, el que salió a hablar en las últimas horas fue Gakpo, quien encontró un nuevo aire con el profesor Arne Slot, como su jefe. Sin embargo, de entrada el entrenador fue claro y contundente en sus palabras para él, en pro de que entendiera que tendría que esforzarse para encontrar un espacio.

“Obviamente, él ya me conocía de Holanda y yo acababa de volver de la Eurocopa, lo cual fue bueno para mí. Él solo me dijo ‘tenés que concentrarte en la banda izquierda, no te voy a decir que vas a jugar todos los partidos porque tenemos a Lucho (Luis Díaz) y otros jugadores que pueden entrar y jugar que son realmente buenos", expresó el neerlandés en una nota publicada este jueves por 'Liverpool Echo'.

Luis Díaz en la formación de Liverpool vs PSG por Champions League. DARREN STAPLES/AFP

Al revisar, hay que indicar que a Gakpo lo han afectado algunas dolencias y que ha entrado y ha salido de la plantilla, ante un Díaz Marulanda que ha tenido altibajos en su rendimiento e irregularidades, que incluso le han traído críticas en la prensa y entre los aficionados.

Gakpo también explicó que "jugué ahí, por banda izquierda, toda mi vida. Creo que puedo aprovechar al máximo mis cualidades desde esa posición". Así él se encuentra presto a seguir dando la pelea para ser titular de Liverpool, que tiene en la mira la final de la Copa de la Liga que será este domingo 16 de marzo frente a Newcastle, en el estadio de Wembley.