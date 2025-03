Se aprovechan de Shakira; todo para burlarse feo de Sergio Ramos y Monterrey

Monterrey, equipo en el que milita el jugador español Sergio Ramos , flamante contratación del conjunto regiomontano para la presente campaña, sufrió un fuerte revés en la Copa de Campeones de la Concacaf tras quedar eliminado a manos del Vancouver Whitecaps.

El conjunto canadiense en el que actúa el exAtlético Nacional, Édier Ocampo, eliminó a los dirigidos por Martín Demichelis tras igualar a dos tantos en condición de visitante. Cabe recordar que, en la ida, ambos equipos habían empatado 1-1. No obstante, Vancouver Whitecaps clasificó a los cuartos de final del campeonato gracias a los dos goles que marcó en el encuentro de vuelta.

Vancouver usó a Shakira para burlarse de Monterrey

Luego de sellar su clasificación a la próxima instancia de la Copa de Campeones de la Concacaf, los canadienses realizaron una publicación en sus redes sociales que dio qué hablar, dado que Shakira es protagonista del post.

Vancouver Whitecaps no se guardó nada tras eliminar a Monterrey. @WhitecapsFC/X

Vancouver remató la burla a 'rayados' con el mensaje que acompañó el meme, haciendo referencia a la famosa canción 'Whenever, Wherever' de la artista barranquillera, con relación al cambio de sede que obligó a Monterrey a jugar fuera de su estadio en donde Shakira tendrá dos fechas correspondientes a la gira ‘Las Mujeres ya no lloran World Tour’.

Sobre los cuatro minutos, en el Estadio Corona de Torreón, Sergio Canales abrió el marcador con remate de derecha tras la asistencia de Luis Reyes. En la parte complementaria, Édier Ocampo igualó las cargas a los 56 de juego, mientras que Brian White puso el 2-1. Sergio Ramos igualó desde los 12 pasos en el tiempo añadido, resultado que condenaron al equipo de Martín Demichelis, que está en la cuerda floja debido a la pobre campaña al frente del club en lo que va de 2025.

¿Cuándo volverá a jugar Monterrey?

El onceno en el que actúa Stefan Medina, volverá a tener acción por la fecha 12 de la Liga MX, cuando se mida con Pumas de la UNAM en condición de visitante. Este partido está programado para el domingo 16 de marzo a parir de las 7:00 p. m. (hora colombiana).

En el campeonato azteca, los regiomontanos marcha en la novena casilla con 16 puntos.