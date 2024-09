Deiver Machado, nuevamente 'entre algodones' con el Lens: confirman otra lesión

Uno de los temas que lastimosamente ha afectado constantemente la carrera de Deiver Machado han sido las lesiones, y ahora, previo a lo que será el partido contra el Rennes en juego por la fecha 5 de la Ligue 1 , se encuentra nuevamente en duda el hecho de que sume minutos, por esta razón.

En el pasado partido contra el Olympique de Lyon , el lateral, luego de jugar los 90 minutos del partido, terminó resentido, presentando una molestia muscular.

Ahora, el técnico Will Still, de los de 'oro y sangre', terminó por confirmar la mala noticia, asegurando que tiene una sobrecarga muscular en uno de sus isquiotibiales, esto derivando en que no haya podido entrenar a la par con sus compañeros.

"Faltan Kev Danso y Jimmy Cabot. También hay incertidumbres sobre Deiver Machado, que tiene sobrecarga en el isquiotibial y Martín Satriano, que tiene dolor en la pantorrilla. Por lo demás, todo el mundo está disponible. Adrien Thomasson debe darnos una buena noticia (nacimiento de un hijo) en las próximas horas, por lo que hoy (jueves) no está entrenando. Veremos si puede unirse a nosotros mañana (viernes)", fue lo que dijo el estratega en rueda de prensa, previo a enfrentar al Rennes.

Así las cosas, lo más probable es que el colombiano no esté presente para lo que será el próximo partido del Lens. Sin embargo, se espera que su evolución sea rápida, al no tratarse de una lesión tan grave, más allá de una sobrecarga muscular.

¿Cómo le ha ido a Deiver Machado en la actual temporada con el Lens?

Deiver Machado viene siendo importante con el Lens , en este inicio de temporada. El colombiano ha recibido la confianza de su técnico en reiteradas ocasiones, dos por las fases previas de la Conference League y tres por la Ligue 1, estando ausente solamente en un encuentro de los seis que ha disputado el equipo 'dorado' de lo que va de campaña, esto por haber visto la tarjeta roja contra el Stade Brestois, perdiéndose el partido contra Mónaco.

Deiver Machado con el Lens - Foto: Getty Images

¿Cuándo será el partido entre el Lens y el Rennes por la fecha 5 de la Ligue 1?

El partido que enfrentará al Lens, equipo que seguramente no contará con Deiver Machado, y al Rennes en la Ligue 1 se dará este sábado 21 de septiembre. Dicho encuentro se dará a partir de las 12:00 p.m. (hora de Colombia) en el estadio Roazhon Park, juego que promete emociones por montones.