Diego Herazo: "Disfruto chocar con los defensas rivales, estoy motivado al llegar a San Lorenzo"

Diego Herazo, jugador colombiano, aterrizó este lunes en Argentina para terminar su vinculación con San Lorenzo . El jugador viene de una racha extraordinaria con el Deportes Tolima, y espera dejar una huella en el fútbol argentino. Se espera que su compromiso supere las expectativas para ayudar a solucionar la falta del gol de los 'cuervos'.

"Estoy feliz, muy feliz, de llegar a un club tan grande como es San Lorenzo . Tengo muchas expectativas de ayudar al club a estar en los lugares que se merece y de aportar toda mi capacidad para llegar a eso", afirmo Diego Herazo, previo a tomarse los exámenes médicos.

"Es lindo, realmente lindo, cuando existe esa expectativa por parte de los hinchas y de todo el mundo. Como futbolista, siempre se debe vivir con eso y me llena de orgullo que sea mi nombre el que se ponga sobre la mesa. Venir a un club tan grande como San Lorenzo, con tanto renombre, es para mí un orgullo y me llena de felicidad poder demostrar toda la capacidad y todo lo que tengo para darle a este club", afirmó Diego Herazo.

Por otro lado, el ex Deportes Tolima , dijo que estaba preparado y a las órdenes del cuerpo técnico para enfrentar a Estudiantes de la Plata : "Por supuesto, me motiva mucho y creo que estoy preparado para darlo todo, si me toca jugar. Vengo de estar en pretemporada y de jugar con el club donde estaba, y creo que tengo todas las capacidades necesarias. Si el entrenador decide tenerme en cuenta para el partido, estoy listo para darlo todo y entregarlo todo por el equipo"

Diego Herazo, festejando una anotación con el Deportes Tolima. Foto: Twitter de @cdtolima.

Más declaraciones de Diego Herazo, nuevo jugador de San Lorenzo

*Su afición por el fútbol argentino

"Siempre he seguido el fútbol argentino, es una liga que me gusta mucho. Creo que lo que más disfruto es el contacto con los centrales y ese choque, eso es lo que más me caracteriza".

*Su relación con los jugadores colombianos

"Tengo a Romaña, a Sánchez, a Nicolás, hablo mucho con Romaña, que fue mi compañero en el Independiente Medellín, y me cuenta mucho. Hay un grupo extraordinario de jugadores excelentes y grandes personas. Espero no ser la excepción y poder adaptarme bien al grupo y entregar todo de mí".

*Su entusiasmo por representar a San Lorenzo

"Es un grupo maravilloso, creo que cuando hay un gran equipo, todo sale adelante. Espero que, como siempre digo, no importa cómo empieza, sino cómo termina. Creo que tenemos un gran grupo y un gran plantel que nos llevará al éxito".

*Lo que piensa de él

"Soy un jugador tranquilo, muy humilde, de familia. Me enfoco mucho en el equipo donde estoy y siempre quiero dar lo máximo. Me gusta mucho relacionarme con la gente y soy un tipo tranquilo".