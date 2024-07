El agente de James Rodríguez, tema para tener en cuenta en una negociación en España

James Rodríguez está sonando por todo lado en Europa, pero uno de los rumores más fuertes ha llegado desde España, ya que lo vinculan con el Celta de Vigo, quien según informes en suelo ibérico ya habría hecho una oferta al mediocampista colombiano.

A pesar de eso, y luego de conocerse de las posibles negociaciones entre el cuadro celeste y el cucuteño, esto ha tenido eco en la prensa y hay nuevos detalles de una posible conversación entre las partes, con algunos inconvenientes en el panorama.

¿Qué tan viable es la llegada de James Rodríguez al Celta de Vigo?

El medio ‘Mundo Deportivo’ se refirió a lo que se menciona desde el martes, de que el club español le habría hecho una oferta de contrato de dos años, aunque aún no hay certeza o una respuesta del colombiano.

Pero para profundizar en el tema citaron al periodista Victor López, quien mencionó que desde el club español no habría contactos con el entorno o el propio futbolista.

Publicidad

“En todo este cruce de rumores, Victor López informó horas más tarde en la 'Radio Galega' que el Celta negaba las negociaciones con el colombiano y cualquier relación con Jorge Mendes, agente del jugador. Esto último es importante a destacar, porque el luso convenció a los celestes para comprar en junio un porcentaje del club portugués Paços de Ferreira a través de Gestitufe, su agencia de representación, y según parece ayudó en la venta de Jorgen Strand Larsen al Wolverhampton”, explicaron.

De esa manera, esa sería uno de los escollos en una negociación con James Rodríguez, aunque no dejan de ilusionarse porque sería “una de las bombas del verano”, todo por lo hecho por el ‘10’ de la Selección Colombia en la Conmebol Copa América 2024 en Estados Unidos, siendo el mejor jugador de la ‘tricolor’ en la mayoría de partidos, el de más asistencias en el torneo, con seis, y al final elegido el mejor futbolista de todo el certamen internacional.

James Rodríguez celebra con la Selección Colombia Foto: AFP

Publicidad

Aunque no se ha hecho oficial por parte de Sao Paulo, de Brasil, todo indica que se habría rescindido el contrato con el cuadro paulista, donde no tenía cabida con el técnico argentino Luis Zubeldía, quien no lo tenía en cuenta y hasta lo estaba dejando afuera de las convocatorias.