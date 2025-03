El amigo de James Rodríguez que se bloqueó cuando supo lo de Cristiano Ronaldo a Real Madrid

Se trata del brasileño Marcelo , jugador con el que compartió vestuario James Rodríguez en Real Madrid y Olympiacos. En una entrevista, el exjugador de la Selección de Brasil fue sincero y recordó cómo le hizo pasar un 'dolor de cabeza' cuando se enteró de que Cristiano Ronaldo ficharía por el cuadro 'merengue' en ese entonces.

El talentoso futbolista fue partícipe de la plantilla estelar de la 'casa blanca', que marcó una época al ganar numerosos trofeos, incluyendo tres Champions League de manera consecutiva y compartió campo con el '10' de la Selección Colombia en dos oportunidades. Marcelo contó, en el programa 'La Revuelta', cómo fue la inusual historia de cuando se conoció con 'el bicho'.

"Mi relación con Cristiano empezó peleando, le pegué una 'ostia' en un Brasil vs. Portugal, era muy rápido. Pasó, me pegó un codazo y yo le di una patada y me cogió del cuello, yo también lo intenté, pero era muy alto", expresó entre risas Marcelo, de la comparación de estatura con el astro portugués.

Sin embargo, no todo acabó ahí, el lateral brasileño también habló sobre cómo se enteró del fichaje de Cristiano Ronaldo, al equipo 'merengue': "Recibo el mensaje de que el Madrid lo va a fichar en dos meses. Y digo, joder, yo me voy".

A pesar de ello, todo fue historia, se convirtieron en un gran dúo tanto dentro como fuera del campo, ejerciendo una gran amistad, en la que ganaron numerosos títulos juntos, en la época más brillante con el equipo español, siendo juntos pilar fundamental para lograr posicionar al Real Madrid , como de los mejores equipos en los últimos años.

Sin embargo, no todo fue perfecto, contó Marcelo, ya que en ocasiones tuvieron algunos 'rifirafes' con Cristiano Ronaldo: "nos hemos cogido del cuello en entrenamientos muchas veces, es normal, pero punto, todo bien", concluyó el jugador brasileño.

El experimentado lateral, que en las últimas semanas confirmó su retiro como futbolista profesional , siendo su último equipo Fluminense en el que compitió de manera profesional, también mencionó que se encuentra tranquilo y feliz, compartiendo con su familia. Por otro lado, Cristiano Ronaldo, es el líder del Al Nassr en Arabia Saudita, a punto de llegar una cifra histórica en este deporte como lo son los 1000 goles, algo que nunca nadie ha logrado y el 'bicho', está a menos de 100 goles de romper este récord y sellar su carrera profesional con este número.