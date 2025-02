James Rodríguez, todo un 'tierno'; tuvo emotivo mensaje de despedida, tras retiro de Marcelo

El mundo del deporte se deshizo en elogios hacia el brasileño Marcelo, quien este jueves anunció su retirada a los 36 años. Compañeros de equipo, de selección, rivales e incluso otros deportistas le dedicaron unas palabras al lateral, que terminó su carrera en el Fluminense de Brasil.

Su compañero de selección y rival en el Barça entre 2013 y 2017, Neymar Jr, le dedicó unas palabras a su compatriota Marcelo Vieira: "Ha sido un honor formar parte de la carrera de uno de los mejores laterales izquierdos de la historia".

Rodrygo Goes, otro compatriota, publicó una foto en sus redes sociales junto al lateral en la que expresó: "Marcelinnnn, qué hermosa carrera hermano! Siempre estaré muy agradecido de haber sido parte de ello. Gracias por cada momento juntos, y por cada lección. Disfruta esta nueva etapa, te mereces siempre lo mejor!.

Casemiro también tuvo unas palabras para Marcelo: "¡Qué hermosa carrera has construido, mi M12! Muchos títulos y una gran historia. Tuve el privilegio de estar a tu lado unos años de este hermoso viaje y puedo decir que sin duda fuiste el mejor lateral con el que he jugado. ¡También me siento honrado de haberme convertido en tu amigo, y te deseo buena suerte en esta nueva etapa de tu vida! Gracias por todo".

James Rodríguez , con el que compartió vestuario cuatro temporadas en dos etapas distintas, se pronunció en sus redes sociales: "Cuánta historia, qué carrera has hecho leyenda, puedo decir que jugué contigo, te quiero hermano".

El jugador canario Jesé Rodríguez, que actualmente milita en el Johor de la primera división de Malasia, también se pronunció sobre la retirada: "Qué jugador y qué gran persona hermano, gracias por tus consejos el fútbol te echará de menos. El jugador con más calidad que vi, lo mejor siempre para ti y tu familia", confesó su excompañero en el Real Madrid.

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr tampoco perdió la oportunidad de dedicar unas palabras al lateral brasileño: "¡Leyenda madridista, gracias por tanto!, añadió el madrileño en sus redes sociales junto con el vídeo de despedida de Marcelo.

El portugués Cristiano Ronaldo añadió que Marcelo fue "más que un compañero de equipo, un compañero de vida", en la dedicatoria el futbolista con el que compartió varios años vestuario en el Real Madrid.

"Hermano mío, ¡qué carrera tan increíble! Hemos vivido mucho juntos, años de logros, victorias y momentos inolvidables. Más que un compañero de equipo, un compañero para mi vida. Gracias por todo, amigo. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida", expresó Cristiano en sus redes sociales.