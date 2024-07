El colombiano Miguel Monsalve jugará en Gremio junto a un exjugador del Barcelona

Gremio, uno de los clubes más tradicionales del fútbol brasileño pero que no logra salir de la zona de descenso, anunció este lunes el fichaje del danés Martin Braithwaite, exjugador del Barcelona.

El atacante llegará en los próximos días para hacerse exámenes médicos, después de los cuales firmará el contrato con el conjunto de Porto Alegre, según un comunicado del Gremio.

Braithwaite, de 33 años, quien defendió a Dinamarca en dos Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022 y jugó con Leonel Messi en el Barcelona, estaba libre en el mercado tras jugar en las últimas dos temporadas europeas con el Espanyol, donde fue autor de 22 goles.

Antes, el danés jugó con el Leganés español, el Bordeaux francés el Middlesbrough inglés y el Toulouse.

Martin Braithwaite, delantero danés del Barcelona, de España.

El atacante llega como otro de los refuerzos extranjeros contratados por el Gremio, que, pese a la numerosa representación internacional, no ha logrado salir de la zona de descenso en la clasificación del Campeonato Brasileño a la que cayó semanas atrás.

En la última semana fueron contratados el delantero uruguayo Matías Arezo, el centrocampista colombiano Miguel Monsalve y el atacante chileno Alexander Aravena.

A ellos se suman los argentinos Agustín Marchesín (portero), Walter Kannemann (defensa), Franco Crisaldo (centrocampista) y Cristian Pavón (lateral); y a los centrocampistas paraguayo Mathías Villadsanti y venezolano Yeferson Soteldo.

¿Qué dijo el colombiano Miguel Monsalve en su llegada a Gremio?

“Hola torcida gremista, un orgullo, un placer estar acá. Deseando poder estar en la cancha, aportándoles todo de mí y deseando poder estar ahí con su apoyo, va a ser fundamental para nosotros”, dijo el nuevo refuerzo de Gremio, quien llegó proveniente del Medellín, de Colombia.

“Algún día volveré para cumplir ese sueño tan anhelado que es poder ser campeón con el equipo que amo”, afirmó el colombiano.

Orgulho em vestir as três cores 🇪🇪💙 Miguel Monsalve chegou e já deixou uma mensagem pra torcida Tricolor. Também estamos ansiosos para te ver em campo! pic.twitter.com/7lVtkmYsXE — Grêmio FBPA (@Gremio) July 20, 2024

Sumado a eso, Miguel Monsalve se refirió a la competencia directa que tendrá con Franci Cristaldo en su posición, afirmando que su perspectiva es diferente y el objetivo es aprender y crecer lo más que se pueda.

“Yo no lo veo como una competencia, al contrario, como un compañero que me puede hacer crecer. Sé lo que hizo por el club, el gran jugador que es. Quiero aprender de él. Mi juego es como enganchar, tener el balón, me gusta regatear. Vengo para aprender y con ganas de estar disponible. Es una gran responsabilidad para la que estoy preparado”, complemento el mediocampista de 20 años.