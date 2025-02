El salario de Luis Díaz en Liverpool: gana una millonada, pero no se le acerca a Mohamed Salah

Siempre que se habla de Luis Díaz hay interés entre los hinchas de la Selección Colombia , que tienen al jugador del registro del Liverpool entre sus preferidos y más seguidos en el día a día informativo. Justo cuando se vienen manejando información relacionada con una posibilidad de que vaya al Barcelona, de cara al segundo semestre de 2025, volvió a salir a la luz pública un listado de salarios de las figuras de los 'reds'.

Y aunque el guajiro devenga anualmente unos 3.5 millones de euros, se ubica lejano de los tres mejor pagados del tradicional equipo inglés, como lo son Mohamed Salah (21.2 millones de euros), Virgil Van Dijk (13.3 millones de euros) y Alexander Arnold (10.9 millones de euros), de quienes se viene hablando por la cercanía del final de sus contratos y la posibilidad que tienen de irse libres.

Salah, por ejemplo, se embolsilla más de 90 mil millones de pesos al año.

Más allá de que no lo exteriorice, no lo haga público, para 'Luchito' no debe sonar para nada bien, ubicarse tan lejos de los futbolistas que tienen mayores sueldos en el cuadro inglés.

¿Cuál el sueldo mensual de Luis Díaz en pesos colombianos?

Al hacer la conversión a pesos colombianos, Díaz Marulanda percibe una suma superior a los 15 mil millones de moneda de nuestro país en Liverpool al final de cada mes. En el escalafón de sueldos de Liverpool ocupa la posición número 16, superado por Cody Gakpo, Konaté, Federico Chiesa (recientemente llegado al club), Diogo Jota, Darwin Núñez, Alexis Mac Allister y Alisson, entre otros.

Acá el listado de sueldos de Liverpool , según un sitio web especializado.

¿Qué ofertas tiene Luis Díaz para salir de Liverpool?

Hasta ahora la más sonada y latente posibilidad para Luis Díaz es la de Barcelona, de España. La prensa ibérica ha venido informando al respecto en las últimas semanas y hasta han asegurado que Deco, director deportivo del club catalán, tiene al hombre de la Selección Colombia entre los apuntados y que no tardarían en comenzar los acercamientos.

Además de eso, en Inglaterra se dijo que Chelsea le había puesto el ojo al popular 'Luchito' e igualmente no falta quien diga que desde Arabia Saudita también lo querrían. En 2024, además, PSG alcanzó a tener algún interés, que no pasó de ser eso, porque no se dieron ofertas oficiales.