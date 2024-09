El técnico de Rayo Vallecano explicó la suplencia de James Rodríguez contra Girona

Rayo Vallecano empató 0-0 contra Girona y en este partido el colombiano James Rodríguez estuvo todo el tiempo en el banquillo de suplentes, sin sumar minutos y sin la confianza de su técnico Iñigo Pérez para aportar en la cancha.

De inmediato el mediocampista colombiano fue tendencia en redes sociales y por supuesto en la rueda de prensa luego de ese encuentro la prensa le preguntó al entrenador por su radical decisión de no contar con el ‘10’ del equipo.

¿Por qué no jugó James Rodríguez en Rayo Vallecano vs Girona? El técnico respondió

Iñigo Pérez no quiso comprometerse hablando específicamente del colombiano, a pesar de que le preguntaron directamente por él, pero señaló que fue por las circunstancias en las que se dio el partido.

“El otro día lo expliqué, lo intenté explicar. Para ser claro que mis cambios irán en la dirección de intentar modificar o alterar el partido en este caso o que permanezca como está. Hoy creía que los jugadores que han entrado eran de otras características para sostener un partido que estábamos sujetando con pinzas, a eso se debe”, explicó el técnico del Rayo Vallecano.

De esa manera, la ausencia de James Rodríguez en el terreno de juego fue por decisión técnica de Iñigo Pérez, ya que el cucuteño está en plenitud de condiciones.

James Rodríguez con el Rayo Vallecano - Foto: Aitor Alcalde/Getty Images

Y es que el Rayo Vallecano sacó un valioso empate contra el complicado Girona, un equipo que está disputando Champions League y que en la Liga de España se ha convertido en un poderoso rival.

“El punto lo vamos a valorar como muy bueno, viendo como juegan lo daremos como positivo. En ningún modo he querido tener al equipo tan bajo, pero me equivocado en el planteamiento del partido, no he podido ayudar a mis jugadores y atacar de manera vertical. Ellos (Girona) también tienen culpa de que no hayamos podido ir adelante, ellos han tenido precisión”, finalizó Iñigo Pérez.

¿Cuándo vuelve a jugar el Rayo Vallecano de James Rodríguez?

En la fecha 8 de la Liga de España el equipo en el que está el mediocampista colombiano, recibirá en el estadio de Vallecas, al Leganés, a las 9:15 a.m. (hora colombiana).

¿Cómo va el Rayo Vallecano de James Rodríguez en la Liga de España?

Con el valioso empate 0-0 contra Girona, este miércoles, el conjunto dirigido por Iñigo Pérez, va en el puesto 10 de la tabla de posiciones de LaLiga, con nueve puntos, a doce unidades del líder que es el Barcelona.

James Rodríguez, mediocampista colombiano del Rayo Vallecano, en el partido contra Atlético de Madrid Getty Images