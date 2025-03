En Argentina, critican las duras declaraciones de James Rodríguez "Se quedó con la espina“

Luego de que James Rodríguez fuera entrevistado en el programa 'Los amigos de Edu', las críticas y polémicas rondan en las redes sociales por muchas de sus frases, en este caso del streamer Davoo Xeneize y el periodista argentino Gastón Edul.

El '10' de la Selección Colombia, no se guardó nada en la entrevista con el reconocido periodista español, para hablar no solo como fue su paso por el Real Madrid y lo que se vivió en el Mundial del 2014, sino además, lo que significó para el 'cafetero' quedar a puertas del título de la última Copa América.

En una agradable conversación, James aseguró que no lograron quedar campeones por situaciones externas “Hicimos una excelente Copa América, en lo personal fue espectacular. Obviamente que queríamos el título, la puntada final que era la Copa América. Estuvimos cerca, pero por cosas externas creo que no hemos podido quedar campeones, pienso yo. La verdad, el árbitro influyó mucho. No nos pitaron penaltis, creo que uno o dos, pero para mí uno claro”.

🇨🇴- 🇦🇷 @jamesdrodriguez: “No ganamos la Copa América por cosas externas. El árbitro favoreció a Argentina”.



🚨 Episodio completo de Los Amigos de Edu esta noche a las a las 22:40 en MEGA. pic.twitter.com/eCg3WinVYq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 16, 2025

Las reacciones tantos de sus seguidores, como de los 'haters', no tardaron en llegar respecto a las palabras del ahora jugador de León de México. Ese fue el caso del famoso 'streamer' argentino 'Davoo Xeneize' y el periodista argentino Gastón Edul, que hablaron en vivo a la entrevista del colombiano.

Publicidad

"Yo siempre fui defensor de James Rodríguez y lo voy a seguir defendiendo porque futbolísticamente me encanta. Para mí va a ser siempre un crack. Pero, que salga a decir que Argentina robó esa final… No la ganaron porque perdieron con la mejor selección del mundo. Punto final“, dijo Davoo.

Además, el periodista del sur del continente lo respaldó y también opinó de no estar de acuerdo a las declaraciones del colombiano "A James le puede llegar a doler que, siendo el mejor jugador de la historia de Colombia o uno de los mejores, pudo haber coronado con un título histórico, con una generación que se la merecía. Se quedó muy cerca. No pudo porque Argentina le ganó bien en la final y se quedó con la espina“, mencionó Gáston.

Publicidad

La entrevista de Edu Aguirre con el '10' de la Selección Colombia, viene incrementando sus números en visualizaciones rápidamente en menos de 24 horas de haberse publicado, y ya es viral en las diferentes plataformas, previo al importante juego de Colombia frente a Brasil, por Eliminatorias Sudamericanas, que será este jueves 20 de marzo en Brasilia.