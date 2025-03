James Rodríguez confesó miedo en Real Madrid; todo por Cristiano Ronaldo

James Rodríguez se puede dar el lujo de contarle a sus hijos que jugó en elReal Madrid y, más allá, de haber actuado en el Santiago Bernabéu, también fue un figuras en las dos primeras temporadas que estuvo en el conjunto ‘merengue’. Sus grandes números al mando de Carlo Ancelotti, lo llevaron a ser uno de los mediocampistas más importantes del mundo.

En total, en el conjunto español, Rodríguez Rubio jugó un total de 125 partidos, en los que anotó 37 goles y aportó 42 asistencias, en las cuatro temporadas que jugó en el equipo más famoso de Europa. Su llegada a la escuadra blanca se dio después del gran Mundial que tuvo en el 2014, con la Selección Colombia, donde fue el gran conductor para firmar la mejor presentación de la historia y llegar hasta los cuartos de final.

El pasado domingo y en la víspera del juego de la ‘tricolor’ contra Brasil, por Eliminatorias, se publicó una entrevista que tuvo el ‘10’ en ‘Los Amigos de Edu Aguirre’, donde habló de varios temas y uno fue el recuerdo de su paso por el Real Madrid. Allí reveló cómo se dio su llegada a la ‘Casa Blanca’ y cuál fue el punto de inflexión para que Florentino Pérez se fijara en él.

Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, James Rodríguez y Karim Benzema, en el Real Madrid Foto: AFP

“Durante el Mundial, Jorge Mendes me dijo que me quería el Real Madrid, me avisó y me dijo ‘no te desenfoques eh’ y eso me dio más fuerza, justo después fue el partido contra Japón, que entré y marqué un gol, luego contra Uruguay marqué dos goles. Al contarme eso me dio más fuerza”, dijo el actual futbolista de León.

Incluso recordó que Real Madrid no fue el único club interesado en sus servicios y habló que tuvo ofertas del Manchester City y el PSG; sin embargo, la gloria que significaba vestir la ‘10’ del conjunto madrileño, lo sedujo más que el salario millonario que le ofrecieron desde Inglaterra y Francia. Además de las contundentes palabras que le dio Florentino Pérez: “me llamó y me dijo: ‘¿gloria o plata?’”.

James Rodríguez y el susto que vivió en su llegada al Real Madrid

El mediocampista colombiano llegó a España cuando tenía, solamente, 23 años y significó un gran reto para él. El hecho de compartir vestuario con varias estrellas del fútbol mundial, lo llevó a tener un gran susto.

“Cuando llegué a Madrid pensé: ‘¿Cómo voy a hacer para hablar con Ramos, Karim, Modric, Crisitano o Iker?’. Pero llegué y estaban todos muy tranquilos como si hubieran jugado en el barrio”, fue la revelación que hizo Rodríguez Rubio.

Al respecto, se puede concluir que el cucuteño se acopló de gran manera al camerino del Real Madrid y a la convivencia con los astros. Tanto, que luego de varios años de su salida, el colombiano tiene una buena relación con algunos de sus excompañeros.