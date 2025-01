A sus 21 años,Jhon Jáder Durán se encuentra cerca de continuar su carrera deportiva en Arabia Saudita, en donde compartiría camerino en Al-Nassr con Cristiano Ronaldo, la gran figura del equipo y astro de talla mundial.

Uno de los entrenadores más influyentes en la carrera de Durán es Alberto Suárez, quién dirigió al jugador en sus inicios en Envigado. El DT vallecaucano se refirió en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' con respecto a la decisión del antioqueño de abandonar el fútbol inglés, para jugar en una liga que muchos consideran de nivel.

Alberto Suárez cree que Durán se verá beneficiado jugar con Cristiano Ronaldo

Alberto Suárez, entrenador del Quindío - Colprensa

El extécnico de América de Cali señaló que el jugar al lado de un futbolista como el astro portugués, es una motivación para cualquier jugador. "En el tema de Jhon Durán, cualquiera que juegue al lado de Cristiano Ronaldo se va a potenciar".

Así mismo, destacó que el hecho de jugar en Arabia Saudita no le cierra las puertas en la Selección Colombia, dado que en Portugal siguen citando al Cristiano Ronaldo, quien está próximo a cumplir 40 años.

En otras declaraciones, Suárez remarcó que en sus últimas conversaciones con el exChicago Fire, lo notó bajo de ánimo. Del mismo modo, destacó que había inconformidad en Durán por su suplencia en Aston Villa.

“Yo pensé que iba a ir al Barcelona, yo lo hablé con él, pero después me sorprendió con que iba a ir a los países árabes a competir. No sé por qué en Colombia le están haciendo un duelo eso, va a ir a jugar al lado de Cristiano Ronaldo (…) si está en este equipo, tiene que ser un equipo muy competitivo”, expresó Alberto Suárez en 'Blog Deportivo'.

Y agregó: "Estaba muy triste porque no jugaba, no me dijo nada (…) Jhon Jáder nunca ha estado triste. Eso me preocupó, se lo comenté a la familia mía porque no era normal que él estuviera así. Hay que esperar que todo lo que viene sea para beneficio y la tranquilidad de él, porque se lo merece”.

Por otro lado, aseguró que a la edad de Durán puede regresar al fútbol europeo en tres o cuatro años, siempre y cuando esté en las condiciones para volver. Sin embargo, Alberto Suárez señaló que el reto para el exEnvigado no será en lo futbolístico sino en lo cultural, debido a las costumbres de Arabia Saudita, que contrastan con las de occidente.