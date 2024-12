En las calles de España piden a James Rodríguez; le apuntan al técnico Íñigo Pérez

La situación de James Rodríguez en el Rayo Vallecano se ha vuelto tediosa, sin confianza y con el técnico Íñigo Pérez señalado por no contar con la calidad y la experiencia del futbolista colombiano. Y aún más con los malos resultados que están teniendo en la Liga de España y que los tiene lejos de los puestos de competiciones europeas, para la próxima temporada.

Por eso, y luego de las declaraciones del entrenador este martes, cuando volvió a hablar del presente del mediocampista colombiano y confirmara que jugará este miércoles contra Unionista de Salamanca por la Copa del Rey, en el programa 'El Chiringuito' uno de los más importantes a nivel deportivo en suelo europeo y el mundo, dedicaron una nota en la que además preguntaron a hinchas en las calles de Madrid sobre lo que pensaban de lo que sucede con el '10' de nuestro país y el timonel rayista.

"Nadie en Vallecas, ni en Colombia entiende que James Rodríguez no juegue en el Rayo Vallecano", esa fue la frase usada por el citado medio para el reportaje hecho sobre el presente del exjugador de equipos como Real Madrid, Bayern Múnich, entre otros.

Los mensajes de hinchas en las calles de España sobre el presente de James Rodríguez

"Para no salir a jugar es mejor no ficharlo", "que le de alguna oportunidad", "es un jugador de talla mundial", "no sé por qué no lo saca", "saca a James, Íñigo" y "que ponga usted a James", fueron los mensajes de hinchas del humilde equipo español directamente para el entrenador, quien es el que no viene dándole tiempo de juego a pesar del mal momento que viven.

Hasta la fecha, el mediocampista colombiano apenas ha jugado 136 minutos, muy poco para lo que ya va de temporada y con un panorama desolador y preocupante durante toda la campaña, sin contar con el respaldo de Íñigo Pérez.

En el video publicado por el 'Chiringuito' recopilaron varios titulares de medios colombianos y allí también aparecieron algunas notas, como una de Gol Caracol en la que se hablaba del "ostracismo" que hay con él en el conjunto de Vallecas.

❌ NADIE en VALLECAS ni COLOMBIA entiende que @jamesdrodriguez NO JUEGUE en el RAYO VALLECANO.



🔥 "Para seguir perdiendo..."#JUGONES pic.twitter.com/nbRHB0tJB4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 3, 2024

De hecho, este mismo martes el técnico del Rayo Vallecano fue el apuntado por el representante de otra de las estrellas del Rayo Vallecano, Raúl de Tomás, que está viviendo la misma situación que James Rodríguez, relegado al banquillo de suplentes, sin sumar minutos, y todo eso a pesar de ser un futbolista reconocido y de gran trayectoria.

James Rodríguez y la chance de jugar con Rayo Vallecano en Copa del Rey

"¿Qué tiene que hacer James para sumar minutos y poder jugar?", esa fue la pregunta concreta para el técnico Íñigo Pérez en rueda de prensa este martes sobre el presente del '10', a lo que hubo una respuesta contundente del DT.

"Soy consciente del nivel de James, pero últimamente he optado por otros jugadores. Estoy encantado con él, entrena bien. Va a jugar mañana" , declaró Íñigo Pérez, quien como se puede leer también confirmó que este miércoles contra Unionistas de Salamanca, por Copa del Rey, sí le dará minutos, aunque no se sabe aún si lo pondrá de titular.

Unionistas de Salamanca vs Rayo Vallecano se jugará este miércoles 4 de diciembre de 2024 desde la 1:00 p.m., por la segunda ronda de la Copa del Rey, en un duelo que se verá EN VIVO por DirecTV Sports.